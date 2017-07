Se billedserie Der er fejl i udregningerne om timefordelingen i Sorøhallen. Illustration: Sorø Kommune

Hal-sagen: Ekstern konsulent indrømmer fejl

Sorø - 15. juli 2017

Nu står konsulenten Jørn C. Nielsen frem og fortæller om sin involvering i sagen om timefordelingen i Sorøhallen i den kommende sæson.

Han indrømmer over for DAGBLADET og Sjællandske, at han har lavet fejl i det materiale, han som uvildig og ekstern konsulent leverede til Sorø Kommune.

- Der er fremstillet en række udregninger, som danner baggrund for sammenligningen mellem to foreninger. Og i det skema er der så lavet en meget beklagelig fejl. Det skal korrigeres, og såfremt der er andre ting, der skal rettes til, så bliver de det, forklarer Jørn C. Nielsen.

- Det er mit ansvar, for jeg har sendt kommunen forkerte tal, siger Jørn C. Nielsen.

Da Sorø Kommune modtog materialet fra Jørn C. Nielsen, hæftede man sig især ved én tabel, der sammenligner minutter i hallen per medlem for SOR IF og Sorø Gymnastik Forening. Den tabel sendte Sorø Kommune til de berørte idrætsforeninger og gav besked om, at man ville fastholde den kritiserede timefordeling i Sorøhallen.

Men det er i den tabel, der har sneget sig to fejl ind, og det har forvaltningen i kommunen også konstateret. For det første er medlemstallet for Sorø Gymnastik Forening forkert. Derudover er selve udregningen af hal-minutter per medlem forkert i den ene forenings tilfælde.

- Jeg har brugt et ultimo-tal i stedet for realiserede medlemstal, og et andet tal er også forkert. Så den beregning er forkert i og med, at det er det forkerte udgangspunkt. Fejlen er meget enkel. Man får en række tal, og så bruger man det forkerte. Det skal selvfølgelig være de samme tal, når man sammenligner. Men de øvrige tal i materialet er der ikke nogle ændringer til, siger Jørn C. Nielsen.

Ud over det materiale, som konsulenten allerede har afleveret til Sorø Kommune, arbejder han på yderligere materiale og nogle anbefalinger, der vil blive leveret til kommunens forvaltning.

- Det er klart, at det giver et andet billede end den tabel, lyder det fra Jørn C. Nielsen.

Han understreger dog, at hans materiale ikke kan bruges som argument hverken for eller imod den samlede timefordeling i Sorøhallen.

- Min rolle var udelukkende at sammenligne de to foreninger, og det er blevet gjort. Min anbefaling bestod slet ikke i, om halfordelingen skulle fastholdes eller ej, pointerer Jørn C. Nielsen.

Rikke Bach Nielsen (S) og Bo Christensen (K), der begge er medlem af kultur- og fritidsudvalget i Sorø, har allerede udmeldt, at de vil arbejde for en ny timefordeling i Sorøhallen inden sæsonstart.