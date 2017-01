Se billedserie Formand for Sorø Vinterbadeklub, Ulla Beck (tv), modtager sølvfad og 20.000 kr. af filialdirektør i Nordea, Malene Frandsen.Foto: Lene Berthelsen

Hårdføre kvinder skabte Årets Idrætsklub

Sorø - 07. januar 2017 kl. 11:21 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var langt fra alle, der troede på dem. Heller ikke formand for Sorø Sportsråd, Ole Ring, regnede med, at det ville lykkes tre koldtvands-elskende kvinder at skabe en stor forening på så kort tid.

Men det lykkedes for Ulla Beck, Inge Juhl og Else Kathrine Friis. Sorø Vinterbadeklub lever i bedste velgående og har her efter fire år mere end 100 medlemmer.

Lørdag blev den indsats belønnet med prisen Årets Idrætsklub, der udover æren består af sølvfad og 20.000 kr. skænket af Nordea-fonden.

- Og I fortjener den, slog Ole Ring fast i sin tale ved overrækkelsen, der fandt sted i Nordeas lokale med deltagelse af mange af vinterbaderne.

Det var 22. gang, at prisen blev uddelt, og filialdirektør hos Nordea, Malene Frandsen, slog fast, at Sorø Vinterbadeklub er den yngste forening, der har fået prisen.

- Og meget passende er det snevejr. Akkurat som det var, dengang I fik kvartalets idrætspris kun en måned efter jeres stiftende generalforsamling i november 202. I blev nok opfattet som excentriske, men jeres positive ånd, jeres livsglæde og jeres udadvendthed har gjort, at I har samlet flere og flere i foreningen, sagde Malene Frandsen.

Borgmester Gert Jørgensen konstaterede, at vinterbaderne var med til at supplere den mangfoldighed i foreningslivet, der er i kommunen, og som kan være med til at trække nye borgere til.

Han afslørede også, at han allerede er blevet tilbudt en kold dukkert i klubben:

- Men af helbredsmæssige årsager måtte jeg sige nej tak, sagde han, mens latteren brød ud blandt tilhørerne.

Borgmesteren har dog en ide om, at kvinder tilsyneladende er mere hårdføre end mænd. Klubbens bestyrelse består af kvinder, og de fleste af medlemmerne er kvinder:

- Så måske er vi mænd nogle tøsedrenge. Jeg har dog prøvet det en enkelt gang i Finland, og jeg forstår godt, hvorfor I synes så godt om det, og jeg lover, at jeg tager en badetur sammen med jer en dag, sagde Gert Jørgensen og fik straks at vide, at det løfte vil han blive holdt op på.

De 20.000 kr., der følger med prisen, skal bruges på den sauna, som vinterbadeklubben ønsker at bygge ved søbredden. Den koster 1,6 mio. kr., så pengene blev modtaget med stor tak af formand for Sorø Vinterbadeklub, Ulla Beck, der også gav en forklaring på, hvorfor vinterbadning er så vanedannende:

- Det er ikke noget, der skal overstås. Det er herligt og livgivende. Hver gang, man hopper i, tænker man ikke, at det gør jeg aldrig mere, nej, man tænker: Det gør jeg igen, sagde Ulla Beck og glædede sig samtidig over, at klubbens medlemmer er en dejlig mangfoldighed af mennesker.

Og så sluttede hun af med klubbens lille motto-vers:

»Vand er vådt

og vådt er er godt.

Vi bader, selvom det er gråt.

Vi hopper i og råber stolt:

Hold hovedet koldt«.