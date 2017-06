Sorø Gymnastikefterskole er et af de hold, der normalt høster stort bifald ved Søskovstævnet. Privatfoto

Gymnasterne indtager Søskoven for 91. gang

Sorø - 04. juni 2017

Gymnaster og instruktører fra store dele af Sjælland sætter et punktum for sæsonen 2016-17, når DGI søndag den 11. juni 2017 på pladsen mellem Ringstedvej og Tuelsø holder den 91. udgave af Søskovstævnet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi gentager succesen fra sidste år med et hold på gulvet ad gangen, så alle får de bedst rammer for at nyde gymnasterne. Der er i år tilmeldt 1400 deltagere fordelt på 36 forskellige hold. I år har vi inviteret Slagelse Garden til at komme og underholde i pausen, siger Helle Nielsen, der er medlem af kompetencegruppen for Søskovstævnet hos DGI.

Søskovstævnet har tradition for at være en fælles oplevelse for både store og små. Vejret spiller selvfølgelig ind, men ofte er hele familien med til opvisningsdagen.

- Forældre, bedsteforældre, børn og venner får chancen for at se, hvordan smilet kommer frem hos de aktive, nå de får lov til at vise, hvad de har lært i løbet af sæsonen. For nogle gymnaster er det også lille generalprøve, inden de skal til DGI Landsstævne i Aalborg i juni 2017, siger Helle Nielsen.

Det var gymnastiklederen Karl Elnegaard, der grundlagde stævnet i 1926. Traditionen tro hyldes han efterfulgt af fællessang og faneindmarchen, inden holdene fra de forskellige gymnastikforeninger kommer på gulvet.

- Stemningen til Søskovstævnet er helt speciel og har altid været det. Jeg tror, det skyldes traditionerne, de skønne omgivelser, de mange forskellige opvisninger og ikke mindst alle de glade gymnaster og tilskuere, der gør dagen til noget helt fantastisk, siger Helle Nielsen.

Der er mulighed for at købe mad og drikkevarer i Søskoven, men man kan også vælge at medbringe sin egen madkurv. Vær opmærksom på, at der kun kan betales med kontanter og mobilepay.

Søskovstævnet løber af stablen søndag den 11. juni 2014 fra kl. 10.00 til 18.05.

Man kan læse mere på www.dgi.dk/gymnastik.