Grusgrav trak mange gæster

I anledning af Råstofdagen åbnede NCC lørdag sin grusgrav i Sorø for offentligheden for første gang.

Udover at se hvilke råstoffer, der kommer ud af gravningen, kunne gæsterne også prøve at sidde i de store maskiner, køre en tur i hestevogn, sejle i kano og fiske.

Endelig ville NCC gerne benytte lejligheden til at oplyse offentligheden om de tiltag, der bliver gjort for at sikre, at dyr og planter, der trives i området, fortsat kan blive ved at trives dér.