Grundsalg for nye lejeboliger

Sorø - 26. december 2016 kl. 13:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle formalia er nu i orden, så Sorø Boligselskab kan komme i gang med at bygge henholdsvis 30 lejeboliger i Pedersborg og 24 på på Frederiksberg.

Ved det seneste byrådsmøde blev de to grunde solgt.

For grunden ved Elmebjergvej - ved siden af Rema 1000 - fik kommunen 3.376.000 kr.

Og for grunden på Stenkistebuen - den nye Klokkergårdudstykning på Frederiksberg - fik kommunen 3.932.800 kr.

Ved samme byrådsmøde blev der fra byrådets side ydet grundkapitalindskud samt stillet lånegaranti for de to projekter.

For Elmebjergvej-projektet er er tale om et grundkapitalindskud på knap 2,4 mio. kr. samt lånegaranti på 37,1 mio. kr.

For Klokkergård-projektet er der tale om et grundkapitalindskud på 4,9 mio. kr. og lånegaranti for 43,2 mio. kr.

Byrådsmedlem Anne Madsen (S) bad om at få præciseret, at byrådet meget gerne ser, at boligselskabet holder fast i at forsyne lejlighederne med altaner:

- Det er også vigtigt i små boliger - at man kan komme udenfor, påpegede hun.

Borgmester Gert Jørgensen (K) svarede, at det er hele byrådet nok enig i, og at hensigten er at bygge med altaner:

- Men økonomien kan ændre det. Hvis byggeriet ikke kan holdes indenfor budgettet, kan altanerne være det, der bliver fjernet, tilføjede han.