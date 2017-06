Se billedserie TV 2?s Poul Erik Skammelsen styrede debatten. Politikerne er Gert Jørgensen (K), Anne Madsen (S), Kurt Løvlund Pedersen (R), Lars Schmidt (DF), Rolf Clausen (V), Bo Mouritzen (ENH), Susanne Borggaard (LA) og Linda Nielsen (SF). Foto: Anders Ole Olsen

Grundloven blev oversat til lokalpolitik

Sorø - 05. juni 2017 kl. 18:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omfartsvejen, cykelstier, nybyggeri og skolerne far på dagsordenen, da TV2's Poul Erik Skammelsen gik til de lokale spidskandidater på baggrund af spørgsmål, der var stillet af borgere fra Dianalund-området. Det skete, da Grundlovsudvalget i Dianalund mandag atter stod bag et velbesøgt grundlovs-arrangement. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Når talen faldt på omfartsvejen, ville borgmester Gert Jørgensen (K) i respekt for de høringssvar, der er kommet i sagen, ikke lægge sig fast på en løsning, men blot sige. Der kommer en omfartsvej.

Men Skammelsen var ikke længe om at afdække, at borg,mesterens argumentation i debatten udelukkende gik på en østlig løsning.

Socialdemokraten Anne Madsen gik til gengæld »all in«. Hun vil prioritere omfartsvejen, så løsningen den sydvestlige løsning laves straks.

- Jeg ved godt, at man kan bygge en sydvest-løsning på den østlige løsning senere, men så bliver projektet altså 10 millioner kroner dyrere, sagde hun.

Både Bo Mouritzen (ENH) og Linda Nielsen (SF) mente, at man skal tage udgangspunkt i de bløde trafikanter, når man laver omfartsvej, og Mouritzen pegede også på anvendelse af nye teknologier, mens DFs Lars Schmidt slog til lyd for, at man begynder med den østlige løsning og så udbygger i takt med, at der er penge til det.

Venstres Rolf Clausen gik også umiddelbart ind for en østlig løsning og pegede på, at den løsning også tager hensyn til Kildegårdsudstykningen.

- Men det er da klart, at hvis alle høringssvar siger noget andet, lytter vi da til det, sagde han og henledte samtidig opmærksomheden på, at Dianalund Udviklings Råd har peget på østløsningen.

Susanne Borggaard fra Liberal Alliance sagde, at hun som ny i politik vil lytte til, hvad borgerne vil. Hun gennemførte en hurtig håndsoprækning hos de tilstedeværende. Denb viste, at kun lige en streg over halvdelen af de fremmødte overhovedet ønsker en omfartsvej - men en del af tilhørerne kom ikke fra Dianalund-området.

Radikale Kurt Løvlund Pedersen fortalte, at de radikale først gik ind for en øst-løsning, men nu hælder mere til en sydvest-løsning, da den vil føre den tunge trafik uden om Tersløse.

At der mangler lokale cykelstier var hele panelet enig om - men det kræver penge.

Pilegårdsudstykningen ser socialdemokraten Anne Madsen som en oplagt mulighed for at lave mange former for bæredygtigt byggeri - både ejer-, leje- og andelsboliger. Lars Schmidt og Linda Nielsen var med på at lade kreative kræfter komme til, så bæredygtighed blev et gennemgående element - men Gert Jørgensen advarede imod for mange restriktioner og byggeri, der bliver »for ens«.

Drop nationale tests?

Eftermiddagens sidste spørgsmål gik på, hvad man vil gøre ved skolerne, som angiveligt af flere ejendomsmæglere skulle blive betegnet som dårlige.

Bo Mouritzen vil indføre samlæsning, hvor der altid er to voksne - eksempelvis en lærer og en pædagog - til stede i timerne. Rolf Clausen slog fast, at det går fremad både med trivsel og faglighed i skolerne, så den udvikling skal understøttes.

Anne Madsen slog til lyd for, at skolerne går i samarbejde med eksempelvis Filadelfia o0g videncentret ved akademiet og skaber nogle særlige tilbud - og Gert Jørgensen udtrykte flere af politikernes frustration over, at skolerne »tales ned«.

- Jeg vil personligt tage kontakt til ejendomsmæglerne, for det går nemlig rigtig godt både med trivsel og faglighed i Sorø Kommunes skoler, sagde han.

Lars Schmidt ønsker, at man i kommunen prøver at få større visioner - »om 20 år er over halvdelen af de job, der er i Danmark helt anderledes end dem, vi kender i dag«.

Endelig høstede Linda Nielsen et af eftermiddagens bifald, da hun opfordrede til, at Sorø Kommune trækker sig ud af de nationale tests.

- Lad os komme af med alle de tests af vore børn, sagde hun.

Ved mødet talte Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance, SFs leder Pia Olsen Dyhr og Kristendemokraternes formand Stig Grenov.