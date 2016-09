Grønt flag til naturdagpleje

Det grønne flag gives af "Grønne Spirer«, som er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkeordning for dagtilbud. Naturdagplejen har fået flaget for blandt andet at sikre, at børnene er ude hver dag og på besøg i naturen hver dag og at børnene får en oplevelse inden for temaerne Jord-til-bord og årstidernes skriften. Derudover har de blandt andet arbejdet med at fodre fugle, samlet mælkebøtter til hønsene og krible-krable tur i skoven.