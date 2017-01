Grønt Forum vil inddrages i planer

Her blev der blandt andet talt om »Udkast affaldsregulativ for Sorø Kommune«, der har været i høring i efteråret. Grønt Forum, der er nedsat af byrådet og hvis overordnede formål er at arbejde for at sikre en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune, efterlyser fortsat at blive inddraget som dialogpart ved udarbejdelse af større planer og initiativer.