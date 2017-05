Jens Nygaard: - Grænsen er nået her. Foto: Thomas Olsen

Grænsen for dispensation nået: Husejere skal bygge garager om

Sorø - 18. maj 2017 kl. 06:07 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V), plejer at være fortaler for, at en lokalplan ikke må være for stram, og at der derfor godt kan gives dispensationer.

Det har han og det borgerlige flertal i udvalget da også gjort adskillige gange, men der er trods alt en grænse.

Den grænse blev overskredet i en sag, som udvalget havde på sit seneste møde. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Her har to husejere på Ahornvej ikke blot set stort på lokalplanen for området. De har også set stort på de svar, de har fået fra kommunen.

Det hele handler om taghældningen og dermed højden på husejernes garager. I det kvarter må garager og udhuse, der ligger tæt på naboskel ikke være højere end 2,5 meter.

Begge husejere har kontaktet kommunen for at høre, om der kunne dispenseres, og begge fik afslag. Alligevel gjorde de, som de selv ville, og derfor landede sagen hos politikerne, der skulle tage stilling til, om der skulle tilgives.

- Men det her duer ikke. Man kendte reglerne og havde fået at vide af kommunen, hvad der var tilladt. Det er rigtigt, at jeg ofte mener, at en lokalplan kan være stram, og at der kan være grund til at dispensere, men der er altså en grænse. Og grænsen er nået her. Så de to husejere bliver nødt til at bygge deres garager om, siger Jens Nygaard til Dagbladet og Sjællandske.