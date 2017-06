Send til din ven. X Artiklen: Golfvogne stjålet fra svæveflyverne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golfvogne stjålet fra svæveflyverne

Sorø - 09. juni 2017 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midtsjællands Svæveflyveklub er normalt glad for at få gæster. Men for nylig fik klubben et af den slags besøg, som man helst er foruden. Natten mellem den 11. og 12. maj blev der nemlig begået indbrud i klubben, og tyvene tog afsted med klubbens to golfvogne, der ikke siden er dukket op. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Udover at golfvognene er meget dyre i genanskaffelse, så er det faktisk også nogle af vores vigtigste arbejdsredskaber vi har mistet. Vi bruger nemlig golfvognene til at trække vores svævefly rundt på flyvepladsen, fortæller Henning K. Nielsen, der er formand i svæveflyveklubben.

- Da et svævefly nemt kan veje 350 kg og nogle gange mere, har vi virkelig behov for vognene.

Sæsonen for svæveflyverne er i fuld gang, og der er masser af aktivitet i alle weekender og på hverdage med flyvevejr. Det har derfor været nødvendigt at tage alternative metoder i brug for at kunne flytte flyene rundt på pladsen - det er sket i form af gamle Ferguson traktorer.

- Ferguson traktorerne er en god midlertidig løsning, men det er ikke holdbart i længden, fortsætter Henning K. Nielsen.

Tyveriet er selvfølgelig anmeldt til politiet. Klubben har ligeledes forsøgt sig med diverse Facebook-opslag, og senest har klubben besluttet at udlove en dusør på 4.000 kr. pr. golfvogn. Ingen af delene har dog endnu bragt golfvognene tilbage til flyvepladsen.

Golfvognene er af mærket EZ-GO, og de er grønne med hvidt tag og hvide sæder. Midtsjællands Svæveflyveklub kan kontaktes på info@slaglille.dk eller tlf. 21 97 63 64. Der er også oprettet en mulighed for at tippe anonymt på klubbens hjemmeside.

Svæveflyverne håber på at få golfvognene tilbage - hurtigst muligt. Der begynder nemlig snart et nyt hold elever. Klubben holder således en introduktionsaften for alle interesserede i slutningen af juni og med start for elevholdet den følgende weekend. Her er folk med interesse i svæveflyvning meget velkomne til at komme forbi klubben og høre nærmere om svæveflyveruddannelsen. Der findes mere information på klubbens hjemmeside www.slaglille.dk.

Man er også velkommen på andre tidspunkter - men helst i klubbens almindelige åbningstid, hvilket er alle weekender fra cirka klokken 10 til sidst på eftermiddagen.