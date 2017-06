Den smukt beliggende 18 hullers bane ved Suserupvej har hidtil været ejet af et aktieselskab, men nu har Sorø Golfklub besluttet sig for at købe den. Foto: Jens Wollesen

Golfklub køber bane-anlæg

Sorø Golfklub har netop på en ekstraordinær generalforsamling besluttet sig for at købe den store 18 hullers bane med tilhørende klubhus ved Suserupvej.

Det er en glad formand for Sorø Golfklub, Ulla Buhl, der regner med overtagelse 1. juli og ser frem til at klubben kan blive herre i eget hus.

Men med den nye konstellation og det nye ejerskab forventer, Ulla Buhl, at det kommer til at se meget lysere ud i fremtiden:

- Omlægning af lån og bidrag fra private investorer gør, at vores økonomi bør komme til at se meget bedre ud. Vi er selvfølgelig stadig afhængig af, at vi har medlemmer og sponsorer også fremadrettet, men det tænker jeg også, at vi vil have. Sponsorerne er meget begejstret, siger hun til Dagbladet og Sjællandske.