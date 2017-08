Familien Kuhn Iversen fra Sorø og Fereshteh har kendt hinanden i snart to år. Selv om Fereshteh fra Afghanistan nu er fyldt 19 år, har hun et tæt forhold til familien.

Gør en forskel for unge flygtninge

Sorø - 15. august 2017 kl. 17:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde Kors Sorø og Sorø Kommune arbejder tæt sammen om at give unge uledsagede flygtninge under 18 år en god start, når de har fået midlertidig opholdstilladelse i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Men lige nu mangler der såkaldte "midlertidige forældremyndighedsindehavere", som vil guide og støtte en ung i deres nye liv i Danmark.

En af dem, som har haft stor glæde af en lokal, dansk familie er Fereshteh, der er 19 år og bor i Dianalund. Hun kommer fra Afghanistan og flygtede alene til Danmark.

Da hun kom til Sorø Kommune for et par år siden, fik hun kontakt til Kirsten og Gert Kuhn Iversen fra Sorø, der i forvejen har tre mindre børn. Fereshteh blev hurtigt "storesøster" og en naturlig del af familiens aktiviteter. I dag læser hun på VUC og har et fritidsjob i Region Sjælland i Sorø.

Feresteh vil fortælle sin historie ved et dagligstuemøde hos Røde Kors Sorøs frivillige aktivitetsleder Ulla Grundtvig Brask.

At være "forældre" for en ung flygtning betyder ikke, at den unge flytter ind. Rollen består i at have tæt kontakt med den unge og deltage i for eksempel skole-hjem-samtaler.

Nye værger bliver tilknyttet en værge-gruppe i Sorø, som mødes en gang om måneden og udveksler erfaringer. Røde Kors tilbyder også løbende kurser.

Opgaven som "midlertidige forældremyndighedsindehavere" er ulønnet.

Til dagligstuemødet kan man få yderligere afklaring, om hvad det indebærer at være "værge" for en ung flygtning.

Foruden Ulla Grundtvig Brask kan man også møde Lotte Klingenberg, der er leder af den del af Ung Sorø, som tager sig af de uledsagede flygtningeunge.

- Vi stiller os til rådighed for alle spørgsmål og håber, det kan give et indtryk af, hvad det vil sige - med glæder og udfordringer - at være midlertidig forældremyndighedsindehaver for en ung flygtning. Og hvordan det er som ung at knytte bånd til en dansk familie, lyder det fra værterne.

Mødets gæster binder sig ikke til noget ved at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det skal ske enten på mail ulla_grundtvig@hotmail.com eller tlf./sms 20 84 72 81. Sidste frist er torsdag 17. august.

Dagligstuemødet finder sted i Pedersborg mandag 21. august klokken 19.30 til 21.