Gode penge i Sorø

Sorø - 21. februar 2017 kl. 19:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for bevægelsen »Gode Penge«, økonom Rasmus Hougaard Nielsen, kommer til Sorø for at holde et oplæg. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er torsdag den 23. februar klokken 18.30 til 20.30 på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej.

»Gode Penge« arbejder for at ændre den måde, man skaber penge og værdi på. Bevægelsen har et bud på en mere moderne og effektivt pengesystem.

Det er blandt andet »Gode Penge«'s bud, at bankerne kun skal låne penge ud, som de reelt har, og at alle skal have en konto i Nationalbanken. Ligesom de mener, at penge skal skabes uden samtidig at skabe gæld.

Arrangør af aftenen er Grete Liv Pedersen, der er lokalt medlem af »Gode Penge«, og Linda Nielsen fra SF Sorø.