Se billedserie For et par år siden vandt de fire deltagere her en udklædningskonkurrence i forbindelse med Go Party - og ja, det er Abba. Foto: Anders Ole Olsen

Go Party bliver til Sorø-Festen

Sorø - 13. august 2017 kl. 06:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

80'erne og 90'ernes musik skal igen fylde dansegulvet i Pedersborg Hallen, når Go Party løber af stablen lørdag den 7. oktober. Og faktiusk skifter arrangementet navn til Sorø-Festen 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Før-festen tager sin begyndelse klokken 16.30. To timer senere er man klar til at gå til bords til en to-retters menu, der denne gang leveres af »Grillmesteren«, Martin Belli Jørgensen.

Klokken 20.30 fyres der for alvor op for festen, når DJ Jakob Hjorth - dansk mester 2016 for mobile diskoteker - skruer op for lyd og lys.

- Der er garanti for musik fra dengang, vi alle havde vinyl plader, fortæller Carsten Larsen fra Go Party-udvalget.

- Og faktisk sørger gæste-DJ Søren Stenkil også for, at pladerne kommer til deres ret. Han spiller nemlig kun disko via vinylplader. Man kan følge ham via en opsat videoskærm.

Sidste års populære DJ, René Andersen alias Onkel A, er bagmand for dette års temafest, og foruden at skulle spille selv har han lovet et DJ-show i Danmarks-klasse, lige til festen slutter klokken 01.30.

Via tilskud fra sponsorer er det i år lykkedes at holde prisen for deltagelse inkl. spisning til 300 kroner pr. person. Billetterne kan købes på www.enkeltbillet.dk.

- Vi håber på god opbakning, siger Carsten Larsen.

- Der er jo ikke mange chancer for at mødes til en hyggelig og festlig aften i Sorø. Vi håber også, at vi kan gøre Sorø-Festen til en årligt tilbagevendende begivenhed.

Det er rutinerede DJ's, der kommer. Jacob Hjorth har været aktiv i 22 år, og Søren Stenkil har været bag pulten næsten otte år mere

René Andersen indledte sin karriere i 1980'erne. Alle tre DJ's er vant til at optræde på de store steder og festivaler.