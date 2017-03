Se billedserie Sådan ser T Rex anno 2017 ud. De giver koncert i Stenlille.

Glamrock og glitter i Stenlille Hallen

Sorø - 05. marts 2017 kl. 11:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til et musikalsk nostalgi-trip tilbage til 1970'erne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvis man var ung i 1970'erne, vil man uden tvivl kunne huske T Rex, Gary Glitter og Smokie, der var nogle af de store musikalske navne fra England på den tid.

Lørdag 29. april bliver der mulighed for at genopleve lidt af 1970'ernes glitter og glam, når der er koncert i Stenlille Hallen.

På scenen står Glitterband, der spillede sammen med Gary Glitter dengang. Eller rettere dele af det oprindelige Glitterband. Tre af de nuværende medlemmer var også med dengang, da hittene hed Angel Face, Let's Get Together Again og Tell Him.

Glitterband har ikke været i Danmark siden 1970'erne.

Det andet koncert-navn, T Rex, er også kun delvist det originale. Kun trommeslageren var også med i gamle dage. Derudover har bandet guitaristen Grahm Oliver, der har spillet i heavy-bandet Saxon i mange år.

Fra T Rex kan man forvente hits som Get It On, Jeepster, Hot Love og mange andre af de sange, som daværende - og forlængst afdøde - Marc Bolan leverede.

Den nye udgave af T Rex har spillet sammen siden 1990 og var senest i Danmark i 2013 i forbindelse med Korsør Open Air.

Endelig byder koncerten også på Smokie Jam, et dansk Smokie-kopiband, og i pauserne sørger en disc-jockey for, at der stadig er musik i salen.

Hvis man vil have spisning før koncerten koster en billet 399 kr., og dørene åbnes kl. 17.30. Hvis man kun er interesseret i musikken, starter festen kl. 20.00, og så koster en billet 285 kr.

Billeterne kan købes på sjbilletten.dk, og det er G Entertainment, Vig, der står for arrangementet.