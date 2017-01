Genindsat efter kokain-fund

Dianalund: En 39-årig mand fra Dianalund blev mandag klokken 16.45 anholdt på Konstedvej for overtrædelse af nogle vilkår, som han har fået udstukket af Kriminalforsorgen. Politiet ville ikke udtale, præcist hvilke vilkår det drejede sig om, men manden at han var blevet løsladt på et tidspunkt. Manden blev taget med et halvt gram kokain, hvilket betød, at han blev genindsat i Kriminalforsorgens faciliteter.