Førstehjælpskurserne har nået et helt nyt niveau i 2016, hvor der er afviklet 37 kurser. Røde Kors arrangerer kurser for firmaer, institutioner og grupper og holder også de lovpligtige kurser for folk, der skal have kørekort. Privatfoto

Genbrug giver 1,5 millioner til verdens nødlidende

Sorø - 06. marts 2017 kl. 06:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tøjbutikken i Storgade og møbelforretningen på Industrivej har tilsammen i det seneste års tid indtjent cirka halvanden million kroner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det kunne formanden for Røde Kors i Sorø, Hans Lambæk Nielsen, fortælle, da Røde Kors forleden holdt generalforsamling. 2016 er det første år, hvor der har været møbelbutik, og det er gået bedre, end Røde Korsfolkene forventede.

- Det er eksempelvis værd at bemærke, at åbningen af møbelbutikken ikke har ført til et fald i omsætningen i butikken i Storgade, sagde Hans Lambæk Nielsen.

- Tøjbutikken har derimod haft en vækst på 10 procent i 2016.

- Vi vil i det kommende år arbejde for at sikre, at mest muligt af det, der er direkte anvendeligt, kommer til at understøtte arbejdet i de indsamlingsberettigede og frivillige organisationer, fortsatte Hans Lambæk Nielsen.

- Det kræver en bevidst indsats fra vores og ikke mindst Sorø Kommunes side. Derfor vil vi lægge op til en dialog med kommunen om det i det kommende år.

De mange aktiviteter - besøgstjeneste, vågetjeneste, julepakker, netværksfamilier for flygtninge, værger for uledsagede flygtninge og førstehjælp - vil blive videreført i 2017, og i det kommende år vil aktivitetsniveauet blive suppleret med bevilling af ferielejr for 10 udsatte børn.

- Ferielejrene holdes af Ungdommens Røde Kors, og vi har indgået et samarbejde med kommunen, hvor de finder frem til hvilke børn, der har størst behov, sagde Hans Lambæk og glædede sig i øvrigt over de mere end 200 lokale frivilliges store arbejdsindsats.

Hans Lambæk Nielsen besætter fortsat formandsposten, ligesom der var genvalg til Joan Højlund, Jørgen Kristoffersen og Ole Lauridsen.

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved Arne Vågen fra Røde Kors Landskontoret. Arne Vågen har i mange år været katastrofechef i Røde Kors. Han fortalte om Dansk Røde Kors' internationale hjælpearbejde. Her gøres der en stor indsats både ved krig og naturkatastrofer, og Røde Kors råder over godt materiel og gode menneskelige ressourcer.

Man kan læse mere om Røde Kors Sorø på www.soroe.drk.dk.