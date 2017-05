Se billedserie På trods af siv og træer kan man stadig godt få øje på campingpladsen, når man går på stien omkring Pedersborg Sø. Foto: Bjarne Stenbæk

Genboer protesterer over camping-udvidelse

Sorø - 23. maj 2017 kl. 15:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne på Pedersborg Søs østlige side (Peter Damsvej) er ikke begejstrede for den udsigt de har til søens vestlige side. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Her ligger Sorø Camping, og som den ser ud i dag, mener 47 beboere på Peter Damsvej, at den tager sig ud som »Dyrehavsbakken« og skæmmer naturen ved søen.

Når beboerne på Peter Damsvej rører på sig nu, skyldes det, at et nyt kommuneplantillæg er på vej. Et tillæg, der giver campingpladsen lov til at udvide fra 200 til 212 pladser samt at flytte tre eksisterende pladser længere ned mod søbredden.

Kommuneplanlægget har i første gang været i naboorientering, og det er i den forbindelse, at beboerne på Peter Damsvej har skrevet under på en indsigelse.

Det har de gjort, fordi de vil være helt sikre på, at der om ikke andet bliver plantet så højt et bælte, at man ikke kan se telte, campingvogne og autocampere.

Og fordi tidligere krav om beplantning ikke altid er blevet overholdt, som de skriver.

»Vi har kunnet konstatere en betydelig beskæring og fjernelse af beplantning, således at campingpladsen i dag har et meget tydeligt og meget skæmmende udtryk mod søen«, står der i indsigelsen.

Sorø Kommune har været på tilsyn to gange på campingpladsen i foråret. Første gang blev der konstateret, at fire vilkår omkring beplantning ikke var overholdt. Ved nummer to besøg var det meste dog bragt i orden, og derfor har udvalget for teknik og miljø sagt ja til, at kommuneplantillægget kan sendes videre gennem det politiske system for bagefter at komme i offentlig høring.

Selve omfanget af beplantningen er ikke en del af kommuneplantillægget. Nye bestemmelser omkring beplantning vil efterfølgende skulle indgå i en landzonetilladelse til området.

Men beplantningens omfang er kerneproblemet. Beboerne på Peter Damsvej vil have dækket af.

Ejerne af Sorø Camping vil imidlertid ikke have så høj beplantning, at det tager udsynet fra campinggæsterne, fordi det netop er søkigget, der er med til at tiltrække gæsterne.

Udvalget for teknik og miljø tilkendegav på et møde for knap et år siden, at beplantningen ikke må blive så høj, at den ødelægger udsigten fra pladserne.

Sagen skal nu også til behandling i økonomiudvalg og på byrådsmødet 31. maj. Herefter vil sagen blive sendt i mindst otte uger i offentlig høring, og så skal den behandles i det politiske system igen.