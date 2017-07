Daginstitutionen Sandlyng mistede fra dag til dag sin hidtidige leder, da Sorø Kommune besluttede sig for en fyring. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Fyring: BUPL og Sorø Kommune har indgået forlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fyring: BUPL og Sorø Kommune har indgået forlig

Sorø - 06. juli 2017 kl. 06:01 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lige godt et år siden blev daværende leder af daginstitutionen Sandlyng, Birgit Dorthea Søndergaard, fyret af Sorø Kommune og fritaget for sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Fagforbundet BUPL sagde dengang, at sagen ville blive sendt til Arbejdsretten, men så vidt kom det ikke.

Til gengæld er der lige - efter et års dialog og drøftelser i FTF-regi og mellem BUPL og Kommunernes Landsforening - indgået forlig mellem BUPL og Sorø Kommune. Et forlig, der indebærer, at Sorø Kommune giver Birgit Søndergaard 110.000 kr. som kompensation for sagens håndtering. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

I forligs-teksten står følgende:

»Der er nu indgået forlig i sagen og Sorø Kommune anerkender, at kommunens fremgangsmåde i forbindelse med indledningen af afskedigelsessagen er uheldig og ikke i orden. Sorø Kommune har i øvrigt beklaget formuleringen i brevet til forældrene, idet formuleringen kunne efterlade indtryk af, at der allerede var truffet endelig afgørelse i sagen, uanset dette ikke var tilfældet.«

Det, der gik galt for Sorø Kommune dengang for et år siden var dels, at kommunen meldte ud i lokalpressen om fyringen, inden BUPL havde fået kendskab til den.

Og derudover skrev kommunen et brev til forældrene, hvor det blev konstateret, at Birgit Dorthea Søndergaard var blevet afskediget. Det rigtige havde i det tilfælde været at skrive, at kommunen agtede at indlede afskedigelsessag mod Birgit Dorthea Søndergaard.

Kommunaldirektør Søren S. Kjær medgav da også, at forældrebrevet var uheldigt og forkert, men at kommunen derudover havde båret sig korrekt ad.

Formand for BUPL Midtsjælland, Bertha Langhoff sagde for et år siden:

- Uden overdrivelse må jeg konstatere, at i de mange år, jeg har været formand, har jeg aldrig set noget lignende, og hun mener fortsat, at det er en kritisabel sag:

- Det er BUPL's vurdering, at Sorø Kommunes ledelsesmæssige håndtering af sagen har været en helt urimelig og uprofessionel behandling af vores medlem - en behandling, som ligger langt fra Sorø Kommunes personalepolitiske værdigrundlag.