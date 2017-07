Birgit Dorthea Søndergaard har det svært med kommunen håndtering af fyringen. Foto: Elmer Madsen

Fyret leder: Det har været meget hårdt

Sorø - 06. juli 2017

Birgit Dorthea Søndergaard, der blev fyret som leder af daginstitutionen Sandlyng sidste år, er glad for, at der blev indgået forlig mellem Sorø Kommune og hendes fagforbund BUPL.

Men hun synes ikke, at kompensationen på 110.000 kr. er nær nok til at dække det, hun har været udsat for:

- Jeg synes, at det har været en virkelig uprofessionel behandling af en medarbejder. Jeg blev jo bare fyret i avisen uden forudgående partshøring, men det er åbenbart sådan Sorø Kommune gør det, siger Birgit Dorthea Søndergaard til Dagbladet og Sjællandske.

Hun fandt det voldsomt ubehageligt, at hun fik at vide, at hun straks skulle rydde sit skrivebord:

- Jeg kunne forstå det, hvis jeg havde gjort noget ulovligt. Jeg har aldrig fået en ordentlig begrundelse. Kun at der ikke længere var tillid til samarbejdet, siger Birgit Dorthea Søndergaard.

Hun fik derfor ikke mulighed for at sige ordentlig farvel til hverken sine kolleger eller forældrene til institutionens børn.

- Det har været en hård proces. Jeg har jo aldrig fået at vide, at jeg ikke gjord mit arbejde godt nok. Fire måneder før havde jeg fået en kanon udtalelse af fagcenterchefen. Jeg har også altid overholdt budgetterne, siger Birgit Dorthea Søndergaard.

Selv er hun ikke i tvivl om, hvad der førte til kommunens beslutning om afskedigelse:

- Det begyndte efter, at områdeledelsen blev indført. Jeg var nok for stor en mundfuld, fordi jeg havde mine egne holdninger. Jeg har ikke noget imod områdeledelse som sådan, men jeg har heller ikke lagt skjul på, at det er en udfordring. Og jeg var ikke indstillet på at skulle smide alt det gode ud, vi havde fået bygget op på stedet, siger Birgit Dorthea Søndergaard til Dagbladet og Sjællandske.

Birgit Dorthea Søndergaard har her et år efter endnu ikke fundet andet arbejde:

- Det er jo voldsomt svært. Hvis man googler mit navn, er det første, der dukker op, jo historien om min fyring. Det gør det ikke nemmere. Jeg håber, at historien om forliget nu kan ændre på det.