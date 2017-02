Fem rickshaws er placeret rundt om i kommunen, og der er cirka 40 frivillige »piloter«, der sørger for, at ældre medborgere kommer ud på en cykeltur. Det er et eksempel på samskabelse. Foto: Jens Wollesen

Frivillige skal have en større rolle som samfundshjælpere

Sorø - 15. februar 2017 kl. 05:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny kommunal strategi er sendt ud i offentlig høring, skriver DAGBLADET og Sjællandske. Samskabelse er et nyt ord, der formentlig kommer til at optræde i ganske mange sammenhænge i de kommende år. Det er nemlig det kommunale systems betegnelse for samarbejdet mellem kommuner og de frivillige personer, foreninger og organisationer samt i nogen grad også erhvervslivet, og det samarbejde forventer det offentlige Danmark sig meget af.

Meget firkantet skåret ud går det ud på at lade de frivillige overtage en portion af det, der hidtil har været offentlige opgaver - og så er de frivillige også tiltænkt en række nye opgaver, ligesom erhvervslivet er tiltænkt en rolle. Forslaget skal naturligvis også ses i lyset af, at det offentliges økonomi kommer under større og større pres målt i forhold til de opgaver, samfundet gerne vil have løst.

Sagen om samskabelse var i sidste uge på alle udvalgsdagsordener i Sorø Kommune, og fælles for udvalgene var, at de sender sagen i høring blandt de frivillige og i øvrigt også andre, der kunne have et ønske om at kommentere forslaget.

- Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skaber nye indsatser. Snarere end at erstatte den offentlige velfærd handler det om at forny den, står der i oplægget.

- Forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi sammen kan skabe ved at kombinere forskellige resurser.

- Samskabelse handler om, at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet i højere grad skaber velfærd sammen i den betydning, at man benytter synergien mellem parternes styrker til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen - på tværs af sektorer og sammen med borgerne.

Fra kommunalt hold er der umiddelbart interesse for at udvide området, selv om fagcentrene godt er klar over, at sådan et samarbejde ofte giver kommunen et »kontroltab«.

- Og det kan være svært at have med at gøre for den forvaltning, der står til ansvar overfor politikerne, hvis noget går galt, eller processen kuldsejler, står der i oplægget.

Når man har med frivillige at gøre, knytter indsatsens styrke og kvalitet sig ofte til enkeltpersoners engagement - og det kan dermed ændre sig, hvis den eller de personer af den ene eller anden grund ikke er der mere. Omvendt - og det er der ikke gjort så meget ud af i oplægget - kræver et samarbejde mellem det offentlige og frivillige også - at embedsmændene er til at træffe eller holde møde med uden for normal arbejdstid.

Som eksempler på samskabelse nævnes etableringen af kunstgræsanlæg, »følgesvendsordningen« for demensramte, kommunens forskellige spisefællesskaber, cykling uden alder med de fem rickshaw-cykler rundt om i kommunen, samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger, mentor-ordningen for udsatte børn og »gå-i-gang-samarbejdet« mellem DGI, patientforeningerne og kommunen om motion. Der peges i oplægget også på, at Sorø Kommune har fire brugerstyrede borger- og kulturhuse og har brugerstyrede spillesteder samt biograf.

Sorø Kommune har derudover styrket indsatsen for at øger borgernes engagement i det frivillige arbejde ved at oprette Sorø Frivilligcenter.