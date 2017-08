Se billedserie Lars Schmidt (DF) mener, at Sorø Kommune skal gå i dialog med investorerne bag et muligt nyt friplejehjem. Foto: Elmer Madsen

Friplejeboliger splitter byråd

Sorø - 25. august 2017

Sorøs byråd er fuldstændigt splittet i en sag om mulige friplejeboliger ved Haverup. Og indtil videre er det ikke til at få øje på nogen forsoning mellem partierne.

Det er virksomheden Projektus ApS, der har købt et byudviklingsareal nord for Slagelsevej, og som har planer om at lade firmaet Attendo drive et friplejehjem i området. Investorerne har henvendt sig til Sorø Kommune for at drøfte mulighederne. På det seneste byrådsmøde tog politikerne stilling til, om kommunen skal gå i dialog med investorerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et flertal stemte for at indgå i en dialog og forkastede dermed et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om først at lave en masterplan for ældreområdet.

Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Nye Borgerlige var for en dialog, mens Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten var imod dialogen. Socialdemokratiets stedfortræder for Anne Madsen, Michael Jensen, undlod at stemme.

Spørgsmålet har delt byrådet i to blokke. Den ene blok mener, at der skal sættes gang i en dialog med investorerne, mens den anden blok er imod idéen om friplejeboliger og derfor allerede nu vil sætte processen på pause.

Annette Raaschou van der Star (S) tilhører den sidste gruppe.

- Vi stiller forslag om en masterplan, fordi vi hele tiden har bedt om en masterplan for vores plejeområde. Min oplevelse er, at man er blevet vild i varmen over, at der er nogle, der vil lave et friplejehjem. Men vi er ikke nok oplyste til, at vi allerede nu kan tage stilling til, om vi er positive over for et friplejehjem. Der står også, at der ikke vil være nogen udgifter for kommunen, men det er simpelt hen ikke rigtigt. Hvis 50 borgere fra andre kommuner flytter ind på friplejehjemmet, så bliver det tre millioner kroner dyrere for Sorø Kommune. Det kan vi ikke sige ja til, sagde Annette Raaschou van der Star.

Hendes påstand om millionerne blev dog ikke yderligere dokumenteret. Men den fik borgmester Gert Jørgensen (K) til at pointere, at der kun skulle tages stilling til selve dialogen.

- Omkostningerne er noget af det, vi skal arbejde videre med. Dialogen koster os ikke noget. Og de andre ting vil blive belyst, inden vi tager stilling til friplejehjemmet, sagde Gert Jørgensen.

Grethe Kistrup Møller fra Enhedslisten er principielt imod friplejehjem.

- Jeg er imod privatisering. Der vil blive trukket penge ud af plejedriften i kommunen. Investorerne vil have et afkast, og det skal tages et sted fra. Jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, sagde hun på det seneste byrådsmøde.

Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti argumenterede for at gå ind i en dialog med investorerne.

- Jeg synes, den bedste måde at foregribe det på er ved at indgå en dialog og sørge for, at så mange Sorø-borgere som muligt kommer dertil. For de penge skal vi jo betale alligevel. Borgerne skal have mulighed for at vælge frit. Det kan godt være, at det hele er gået hurtigt. Men jeg kan godt lide, at tingene flytter sig, sagde Lars Schmidt.