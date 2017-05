Se billedserie Team Liona fra Sorø Gymnastik tog DM-guld på hjemmebane i Sorø Hallerne. Bagved ses cheftræner Hanne Jensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fotoserie: DM i æstetisk gymnastik i Sorø

Sorø - 21. maj 2017 kl. 17:43

Flot DM-stævne i Sorø Hallerne i weekenden, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der var både guld og bronze til Sorø Gymnastik, da foreningen i weekenden var vært for årets danske mesterskab i æstetisk gymnastik.

- Det er virkelig en god følelse, siger Filippa Iuel, 13, og Isabella Racher, 12, begge fra Sorø.

- DM var sæsonens sidste konkurrence, og vi har vundet alle nationale konkurrencer, vi har deltaget i denne sæson, så det var super fint, at det også lykkedes at slutte af med at vinde det danske mesterskab.

Mens Filippa er nervøs, inden holdet går på gulvet, bliver Isabella først nervøs bagefter, når holdet skal have sine karakterer

Team Liona for de 12-14 årige træner tre-fire gange om ugen - udover at pigerne også har et styrke- og smidighedsprogram, de kan træne hjemme.

Team Liona deltog tidligere på året i en international konkurrence i Italien.

- Det var fedt. Vi blev nummer 11 og slog blandt andet et hold fra Bulgarien, fortæller Filippa og Isabella, der sammen med holdet næste sæson rykker op i juniorrækken med en hårdere konkurrence til følge.

Team Liona vandt med 28.040 point foran Næsby med 26,960 point og DHG Odense med 25,820 point.

Seniorholdet Team Nova, der skal deltage ved VM i Finland, blev nummer tre med 26,780 point efter Espergærde med 31,520 point og Greve med 30,530 point.

- Det er en stor triumf for os og belønningen for mange års hårdt arbejde, siger formanden for Sorø Gymnastik, Niels Jensen.

Han peger på, at ikke mindst cheftræner Hanne Jensen har lagt mange kræfter i succesen, og så mener han, det er vigtigt, at de mindre gymnaster har et dygtigt seniorhold at se op til. Seniorholdet har på det seneste haft tilgang af den finske gymnast Maria Välimaar, der i denne sæson har været lærer på Ollerup Gymnastikhøjskole.

- Vi håber, at Maria fortsætter både på Ollerup og hos os, siger Niels Jensen. Maria har været med til at vinde den finske 2. division, der rangerer et stykke over den bedste danske række.

Også for Team Liona har en udlænding haft betydning.

-Holdet blev nummer tre i fjor, og de to hold foran rykkede op, så vi vidste, at chancen var der i år, siger Niels Jensen.

- Men et par af gymnasterne stoppede, så det så ikke ud til at være så lige til, men så kom Anja fra Litauen til os, og hun hævede niveauet på holdet. det trak feler gymnaster til, og i dag står de med guldmedaljen.

Sorø Gymnastik deltog med yderligere to hold. Team Melina for de 10-12 årige blev nummer syv, mens de 8-10 årige på Team Moana blev nummer 13.