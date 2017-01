Der bor asylansøgere på tre adresser i Dianalund. Her er det centret på Dr. Sellsvej - det tidligere psykiatrihospital. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Forventning om færre alarmer til asylcentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forventning om færre alarmer til asylcentre

Sorø - 04. januar 2017 kl. 18:58 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2016 blev året, hvor brandvæsnet måtte køre unødvendigt mange gange til blinde alarmer på asylcentrene i Dianalund. Regningen løber op i cirka 310.000 kroner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dianalund: Alt for følsomme brandalarmer og en enkelt persons uansvarlighed har betydet for mange af de såkaldte blinde alarmer fra de tre asylcenter-adresser i Dianalund.

Indtil 31. december 2016 har Vestsjællands Brandvæsen, station Sorø, sammen med Falck i Ruds Vedby sendt regninger for cirka 310.000 kroner til Røde Kors i Dianalund. Røde Kors skal nemlig betale cirka 5000 kroner til brandvæsnet hver gang, der er tale om en blind alarm.

I alt oplyser Falck i Ruds Vedby, at der har været 62 alarmer i 2016 til asyl-adresserne i Dianalund.

- Vi har nu fået udskiftet alarmer og sikringer i mellemgangene og i fællesrummene, så de ikke er så følsomme. Og så er en enkelt beboer, der skabte problemer, flyttet til et andet asylcenter. Det tilsammen skulle meget gerne nedbringe antallet af blinde alarmer. For det er jo en bekostelig affære for Røde Kors med alle de blinde alarmer, siger Palle Albrecht, der er funktionsleder i Center Dianalund.

Han pointerer, at Røde Kors gør, hvad de kan for også at undervise beboerne i reglerne omkring brandsikkerhed etc.

De fleste blinde alarmer er udløst af os fra madlavning, rygning eller et meget varmt bad.

Mange af alarmerne er kommet sent om aftenen eller om natten, og det har generet flere af de lokale borgere, der bliver forstyrret eller vækket af brandbilernes sirener. Det har Palle Albrecht tidligere undskyldt for her i avisen.

Han oplyser, at der på det tidligere psykiatrihospital på Dr. Sellsvej, på Elmely og i Havehuset på Filadelfias område nu samlet set bor 344 asylansøgere. Stedet har kapacitet til 384 beboere, men blandt andet på grund af det generelle faldende asyltal i Danmark er der ikke behov for alle pladserne i Dianalund lige nu.

På Center Dianalund er der også sundhedsklinik, børneskole, voksenskole og fritidstilbud. Mellem 40 og 50 mennesker er beskæftiget med asylansøgerne i Dianalund.