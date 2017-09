Se billedserie Formand for kultur- og fritidsudvalget Jørgen Larsen (V) beklagede flere gange årets timefordeling i Sorøhallen på et møde onsdag aften. Nu skal kommunens centerchef Johan Otte (yderst til højre) arbejde videre med et oplæg til en ny procedure. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forvaltning fik to do-liste om haltider med hjem

Sorø - 07. september 2017 kl. 12:44 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et forsoningsmøde onsdag aften om timefordelingen i Sorøhallen fik Sorø Kommunes forvaltning tre konkrete opgaver med hjem på en to do-liste, der nu ligger som en hastesag på kommunens skrivebord.

For det første skal der kigges en ekstra gang på retningslinjerne for, hvordan timerne i Sorøhallen bliver fordelt. De retningslinjer blev sidst revideret for fem år siden. Dernæst skal forvaltningen komme med et oplæg til nogle rammer for, hvilke foreninger der kan være med i et eventuelt nyt halbrugerråd for Sorøhallen.

Desuden skal kommunens teknik- og miljøafdeling nu være med til at kigge på de særarrangementer, som jævnligt optager en eller flere haller på fredage, lørdage og søndage.

På mødet deltog kultur- og fritidsudvalgets fem politikere, 25 repræsentanter fra brugerforeningerne af Sorøhallen og kommunens centerchef Johan Otte.

Baggrunden for mødet var den kritik af timefordelingen for sæsonen 2017-2018, der har fyldt hen over sommeren. Derfor var der brug for en efterkritik og en snak om, hvordan processen skal fungere fremover. Et halbrugerråd i Sorøhallen blev hurtigt italesat som en mulig løsning.

Der var dog ikke bred enighed om at sige ja til et nyt halbrugerråd for Sorøhallen.

Formand for Sorø Badmintonklub Ole Jacobsen advarede imod at indføre for meget demokrati blandt foreningerne i Sorøhallen.

- Lad det nu ikke blive for demokratisk. Forvaltningen kan jo godt finde ud af at fordele timerne. Jeg synes, at forvaltningen skal komme med en køreplan, sagde Ole Jacobsen.

