Savværksgrunden ligger midt i Lynge - lige overfor gadekæret og landsbypladsen Lynge Fælled. Lynge-boerne vil gerne have boliger, men halvt så mange som det planlagte ville have været mere spiseligt for dem.

Formand forstår ikke protester mod boliger

Sorø - 07. september 2017 kl. 14:57 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne og Lynge Lokalråd har kæmpet for at få politikerne til at skifte holdning i sagen omkring nye boliger på savværks-grunden ved Lynge Byvej.

Men intet tyder på, at protesterne kommer til at nytte noget. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Sagen er nu kommet i den afsluttende politiske fase, og senest har politikerne i udvalget for teknik og miljø behandlet den igen. Der tegner sig stadig et flertal for at give dispensation og dermed lade Sorø Gruppen opføre seks boliger på grunde, der er mindre end lokalplanen foreskriver - med huse, der er bredere, end lokalplanen siger.

Kun Jakob Meibom (S) har ladet sig rokke, siden sagen var til behandling første gang i juni. Dengang gik han ind for projektet, men stemte alligevel imod, fordi han ønskede, at Lynge Lokalråd skulle høres særskilt.

Denne gang har Jakob Meibom stemt imod med den begrundelse, at lokalplanen skal overholdes. Meibom vil også gerne have flere oplysninger om vejførings-mulighederne ved grunden. Meibom har samtidig begæret sagen, der egentlig skulle afsluttes i udvalget, til behandling ved det kommende byrådsmøde.

Flertallet i udvalget - bestående af V, K, DF og Rad. - kan derimod ikke se, at det skulle være et problem at give tilladelse til de nye bygninger og er derfor positivt stemt.

- Dispensationen er jo også indenfor de rammer, som kommunens fagcenter kan anbefale. Jeg synes, at projektet tilfører området noget godt og er med til at højne det. Jeg har hørt på borgerne og lokalrådet, men jeg synes ikke, at deres indsigelser er så graverende, at der ikke skulle kunne gives lov til byggeriet, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Omkring naboernes og lokalrådets bekymring for øget trafik siger Jens Nygaard:

- Der har været savværk på grunden, og der kunne jo sådan set fortsat have været savværk, uden det havde krævet ændringer. Mon ikke et savværk ville have givet noget mere - og ikke mindst mere tung - trafik på stedet.

Sorø Gruppen, som står for projektet, er ejet af Peter Lind Frederiksen, Lars Mouritsen og Leif Fredberg, der alle tre er lokale erhvervsfolk.

