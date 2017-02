Se billedserie Carl-Henrik Nielsen er formand for SHHB. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann. Copyright 2009 - Sjællandske Medier

Forenings-fusion er en mulighed - på lang sigt

Sorø - 16. februar 2017 kl. 06:22 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenlille Handel-, Håndværker- og Borgerforening ønsker, at »Liv i Stenlille« på et tidspunkt kommer ind under SHHB.

Der er generalforsamling i Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening onsdag den 22. februar klokken 19, men det bliver ikke her, at medlemmer skal diskutere, om man ønsker sig foreningen »Liv i Stenlille« som en del af SHHB.

- Det er for sent i denne omgang, men på lang sigt kan jeg godt se de to foreninger i én forening, siger formanden for SBBH, Carl-Henrik Nielsen. Han ser åbenlyse fordele for begge foreninger: Man »sparer« blandt andet nogle bestyrelsesmedlemmer med kun én bestyrelse.

Helt så enkelt ser formanden for »Liv i Stenlille« ikke en sådan fusion.

- Vi har godt nok haft svært ved at samle en ny bestyrelse i »Liv i Stenlille«, men nu er den på plads, og nu skal den ud og arbejde. Min personlige holdning er, at vi skal give den et år til at bevise, hvad den kan. Hvis ikke det går, så kan jeg måske se løsningen med SHHB på lidt længere sigt, siger Tom Jacobsen.

