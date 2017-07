John Christoffersen fra SOR IF kritiserer kommunens timefordeling i Sorøhallen. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Foreninger utilfredse med halplan: Idrætshold lukningstruet

Sorø - 10. juli 2017 kl. 18:13 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kræver nøje planlægning hos Sorø Kommune, når tiderne i Sorøhallen skal fordeles. Og ifølge to gymnastikforeninger er det endt med en ret utilfredsstillende plan for den kommende sæson 2017/2018.

Den skarpeste kritik kommer fra foreningen SOR IF.

- Vi kan ikke få kommunens udregninger til at passe. Vi kan ikke acceptere, at vi står her i sommerferien og ikke har en tilfredsstillende løsning på det her, siger John Christoffersen.

Han er formand for SOR IF, og han vil have genåbnet forhandlingerne om timefordelingen i Sorøhallen.

For da Sorø Kommune skulle planlægge den kommende sæson i hallen, havde nogle foreninger ønsket de samme haltider. Derfor er alle ønsker om haltider ikke blevet opfyldt.

Men ifølge John Christoffersen er SOR IF derudover blevet tildelt 10 timer mindre i Sorøhallen end i den seneste sæson.

- Det kan betyde, at vi må lukke hold eller at elitegymnasterne ikke kan træne under konkurrencelignende forhold. Måske mister vi medlemmer, fordi vores træningsforhold ikke er gode nok i forhold til de andre foreninger, siger John Christoffersen.

Appellen fra SOR IF bliver dog afvist af Jørgen Larsen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget i Sorø kommune.

- Det kan da godt være, de må lukke nogle hold, og det kan da godt være, at de lukker et motionshold. Men de lukker jo ikke deres elitehold. Så det kan jeg ikke bruge til noget. Alle er på ferie, så der kommer ikke til at ske noget nu, siger han.