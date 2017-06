Forening vil en tur med Lille Claus til Parnas

- Vi mangler en del materiel for, så vi for eksempel kan spille petanque eller bold, men vi ville også gerne kunne tage en tur med Lille Claus over søen til Parnas og hygge os der et par timer, inden vi tager hjem igen.

- Men interesserede er nødt til at kontakte mig først, for vi skal lige have en snak om opgaven. Det er vigtigt, at kontinuiteten holdes,så man skal som udgangspunkt kunne komme hver gang. Det er også vigtigt, at man forstår alzheimers sygdom. Det kan ikke nytte noget at skælde ud eller blive irriteret eller grine, når folk ikke lige kan huske, hvordan man gør selv simple ting. Tålmodighed er en dyd. Man skal lade de ramte klare sig så langt, de kan, og når man hjælper, skal man finde en lempelig måde. Man skal også kunne trække sig i en uenighed og måske påtage sig en skyld, man egentlig ikke har.