Det er på denne grund - indrammet af grøn streg - at husene skal ligge. Kort: Sorø Kommune

Foreløbigt grønt lys for Lynge-boliger

Sorø - 15. juni 2017 kl. 11:37 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige medlemmer af byrådets udvalg for teknik og miljø er positivt stemt overfor planerne om opførelse af seks nye huse på den gamle savværksgrund på Lynge Byvej. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Læs også: Lokalråd ikke begejstret for byggeplaner

Lynge Lokalråd har tilkendegivet, at rådet finder grundene for små, og at husene ikke helt har landsbypræg nok.

Men udvalget er ikke enig:

- Der skal være noget for enhver smag, og der er nogle, der gerne vil have en mindre grund, så der ikke er så meget at passe, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Han tilføjer, at han er meget opmærksom på, at husene får det rette landsbypræg, så de arkitektonisk passer ind i Lynge.

Sagen bliver nu sendt i to ugers nabohøring, og her vil Lynge Lokalråd også få mulighed for at give sit besyv med.

Et enkelt medlem af udvalget, Jakob Meibom (S), argumenterede for, at Lynge Lokalråd skulle have særskilt høringsret, men det kunne flertallet ikke gå med til:

- Sådan er reglerne jo ikke. Lokalråd har ikke automatisk høringsret, sådan som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening har. Og vi skal vel ikke til at opfinde nye automatisk høringsberettigede. Sådan plejer vi ikke at gøre, og reglerne må være ens for alle, siger Jens Nygaard.

