Danni Petersen, der er far til en dreng i 0. klasse, tøvede ikke, da han blev bedt om at deltage på forskønnelsesdagen. - For mig er det al de sociale omkring dagen, der er vigtigt. Jeg synes faktisk også, det er godt, at eleverne sådan en dag får ejerskab til skolens bygninger og ting, siger Danni Petersen, der - naturligvis - kommer igen til næste år, hvis skolen inviterer til at give en hånd med. Foto: Anders Ole Olsen

Forældre og børn tager arbejdshandskerne på

Dér, hvor Sorø Kommune ikke prioriterer at forskønne og ordne, tager forældre og elever ofte over. Formanden for skolebestyrelsen på Holbergskolen i Dianalund, Michael Becker, ville da hellere sidde og drikke kaffe i skolegården sådan en fredag eftermiddag. Men nu er han i gang med at samle borde/bænke-sæt - sammen med andre forældre og nogle af skolens elever.

- Hvis skolen havde stået snorlige, havde vi nok ikke gjort det her. For jeg synes faktisk, det er en kommunal opgave at pudse vinduer og sørge for vedligeholdelse af bord og bænke i skolegården. Men når nu det ikke sker, så synes jeg, det er fint, at elever og forældre tager fat, siger Michael Becker, der har to børn på skolen: En i 4. klasse og en i 5. klasse.