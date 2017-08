Forælder Mikkel Trier Frederiksen er lettet over, at det nu ser ud til, at idrætsforeningen SOR IF får flere træningstimer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forælder om halsagen: - Jeg er lettet og glad

Sorø - 01. august 2017 kl. 16:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikkel Trier Frederiksen er en af de forældre, der har fulgt sagen om timefordelingen i Sorøhallen tæt.

Han er lettet over, at det nu ser ud til, at idrætsforeningen SOR IF får tildelt flere træningstimer.

- Som forælder er jeg lettet og glad for, at der nu kommer skub i tingene. Det er også sidste udkald, for der er halvanden uge til skoleåret begynder, siger Mikkel Trier Frederiksen til DAGBLADET og Sjællandske.

Han bor med sin familie på Frederiksberg ved Sorø. Den 12-årige datter har dyrket grandprix-gymnastik i fem år, og sønnen på ni år har dyrket parkour i én enkelt sæson. Begge børn dyrker deres idræt i foreningen SOR IF. Træningen foregår i Sorøhallen, og det vil børnene gerne fortsætte med i den kommende sæson.

- Jeg har tillid til, at tingene bliver løst nu, og at alle ønsker bliver tilgodeset i størst muligt omfang. Jeg tror på, at mine børn kan fortsætte med deres sport. Det kunne der måske have været en risiko for, at de ikke kunne, siger han.

Han fortæller dog også, at han har undret sig undervejs, når han har fulgt sagen om timefordelingen udefra.

- Det virker tosset, den måde tingene er foregået på. Som forælder og set udefra har forløbet været helt uforståeligt. Jeg har næsten ikke ord for det. Det virker helt amatøragtigt, at man som kommune ikke kan fordele haltimerne og er nødt til at inddrage en tredjemand. I den private sektor var der nok blevet taget hånd om tingene lidt hurtigere, siger Mikkel Trier Frederiksen.

