Første VVS-lærlinge udlært hos Poul Larsen

For fire år siden udvidede Poul Larsen Aut. El og VVS Installatør i Fjenneslev virksomheden med en VVS-afdeling. For kort tid siden kunne virksomheden med glæde notere, at de to første Poul Larsen-lærlinge er klar til at springe ud som svende. Det skriver Sorø Avis.