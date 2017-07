Se billedserie - Kommunen skal ikke tjene penge på flygtninge, sagde Michael Pihl (DF). Foto: Jens Wollesen

Flygtningepenge går til specialområdet trods protest

Sorø - 03. juli 2017

Byrådsflertal overførte 354.708 kroner fra integrationsområdet til specialundervisningen, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige kæmpede en forgæves kamp, da de to partier på onsdagens byrådsmøde forsøgte at rokke ved byrådets ønske om at overføre et overskud fra integrations-indsatsen til specialundervisningsområdet.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil tilføre midler til specialundervisningen. Det vil vi gerne, sagde Michael Pihl (DF).

- Men vi vil ikke tilføre penge på den her måde. Vi skal som kommune ikke tjene på at have flygtninge. Vi skal ikke spekulere i de penge, staten sætter af til flygtninge-området.

DF mente også, at sagen i det hele taget var for dårligt belyst. Der var således ikke et tilhørende bilag. hvor byrådsmedlemmerne kunne se, hvordan beløbene opstod.

Borgmester Gert Jørgensen fortalte, at der er tale om, at kommunen har leveret ydelser, der ifølge reglerne er refusionsberettiget, men at Sorø Kommune i 2016 ikke fik hentet refusionerne hjem. Og Venstres Rolf Clausen, der er formand for børn og undervisningsudvalget, hvor sagen administrativt hører hjemme,

- Vi blev orienteret på udvalgsmødet, sagde han.

- Beløbene stammer fra ekstra opholdsbetaling for en ung uledsaget flygtning under 15 år for perioden 1. oktober til 31. december 2016. Taksten for den unge under 15 år er først beregnet i 2017 - det blev 262.950 kroner. Derudover var der et forløb med familiebehandling til flygtningefamilier, hvor Familierådgivningen fejlagtigt ikke har haft afregnet til Katrinelystgården. Det beløb er 72.800 kroner. Dertil kommer familiebehandling 12.133 og 6.825 kroner. Alle beløb er 100 procent refusionsberettigede.

Socialdemokraten Anita Skjoldager Eskildsen anførte også, at det efter socialdemokraternes opfattelse er forkert, at en kommune tjener penge på flygtninge. Også hun efterlyste et bilag, og så undrede hun sig over, at forvaltningen ikke opdagede den manglende refusion tidligere. Egentlig ville socialdemokraterne helst anvende pengene indenfor integrationsområdet - men partiet valgte alligevel at sige OK til, at de nu går til specialundervisningen.

Johannes Lumholt fra Nye Borgerlige støttede DF og sagde, at NB helst ikke støtter området, da integration efter NBs opfattelse ewr et personligt ansvar. Han mente også, at skal der bruges penge på området, ville det være bedre at udvikle en app, der på arabisk fortæller om mulighederne for at blive sendt tilbage til sit hjemland igen med et økonomisk tilskud.

Radikale Pia Hvid gav også udtryk fo en vis forvirring både over selve sagen og også over, hvorfor pengene ikke er anvendt indenfor integrationsområdet. Også hun gav dog sin støtte til at tilgodese specialundervisningen. mens Venstres Birgitte Hansen fortalte, at der også er en gruppe flygtninge, der modtager specialundervisning.

Da der ikke var stillet et ændringsforslag, havde borgmester Gert Jørgensen ingen umiddelbar anledning til at sætte punktet under afstemning, men DF anmodede om en afstemning, hvor S, V, K, R, SF og ENH stemte for - mens DF og NB stemte imod.

Forud havde Lars Schmidt anmodet om at få de glemte refusionspenge lagt i kommunekassen, og DF fik til punktet tilføjet, at partiet mener, at punktet var for dårligt belyst og ikke mener, at kommunen skal tjene på flygtninge.