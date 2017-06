Flygtninge skal tilbydes uddannelse

Et forskelligt syn på flygtninge kom til udtryk, da byrådet forleden vedtog en ny udviklingsaftale, der skal sikre, at flere flygtninge bliver selvforsørgende. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Udviklingsaftalen beskriver, hvordan man kan få forskellige typer af flygtninge i arbejde, så de kan klare sig selv, og en god del af aftalen handler så også om, hvordan man kan uddanne flygtningene, så de kvalificerer sig til at få et job. Ligeledes handler aftalen også om integration.

- Vi kan godt følge, at flygtninge skal i job, men de skal ikke uddannes. Meningen er jo at de skal hjem igen, når der er ro i det område, de kommer fra. Derfor vil vi gerne have sagen sendt tilbage til udvalgsbehandling igen, så vi kan få rettet udviklingsaftalen til.

SFs Linda Nielsen pegede på, at uddannelse netop kvalificerer mennesker til et bedre job - det gælder også flygtninge - og dermed også øget evne til at betale skat, men DFs Michael Pihl mente ikke, at der er dokumentation for, at de penge, der bruges til uddannelse af flygtningene, bringer dem i arbejde.