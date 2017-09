Denne skitse viser omfartsvejens placering og angiver, hvor langt fra beboelse den vil gå. Den ejendom, der får den tættest på, har 50 meter til vejen. Illustration: Sorø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Flertal i udvalg holder fast i østlig omfartsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal i udvalg holder fast i østlig omfartsvej

Sorø - 06. september 2017 kl. 09:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I juni blev omfartsvejen ved Tersløse skudt til hjørne, da det blev opdaget, at der var kommet nye krav til afstand mellem vandboringer og vejføringer.

Men nu er omfartsvejen hevet frem til politisk behandling igen, og det er fortsat med et flertal for en østlig linjeføring.

For at kunne beholde den østlige linjeføring er det nødvendigt at flytte en vandboring, så den kommer de nødvendige 300 meter væk fra vejen.

Som tidligere omtalt blev det også i forsommeren besluttet at gøre overgangen fra Tersløsevej til omfartsvej mere trafiksikker ved at etablere en rundkørsel, og derudover kom vejprojektet også til at indeholde en forbindelsesvej mellem omfartsvejen og Per Degnsvej.

De tre tilføjelser - rundkørsel, tilslutningsvej og flytning af vandboring - kommer også til at betyde, at projektet forventes at blive dyrere end de 44,7 mio. kr., der på forhånd er afsat til projektet.

I alt skal der findes 2,9 mio. kr. ekstra, og det vil ske i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger:

- Men dertil kommer, at der i den samlede overslagspris er kalkuleret med otte mio. kr. til uventede ting og usikkerhed omkring den endelige udgift, siger formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) til Dagbladet og Sjællandske.

Med andre ord - i bedste fald bliver projektet billigere. I værste fald skulle det kunne holde sig indenfor rammen.

Udover omfartsvejen, en dobbeltrettet cykelsti fra Kalundborgvej til Tersløse, tilslutningsvej til Per Degnsvej og rundkørsel, omfatter vejprojektet også en bussluse og to vendepladser til afsætning af skolebørn ved Holbergskolen.

Og der er også regnet med penge til at foretage trafiksaneringer på vejen igennem Tersløse by, for at forhindre, at den bliver brugt som genvej og for generelt at dæmpe hastigheden på lige den strækning.

På selve omfartsvejen er der fortsat lagt op til, at der skal kunne køres 80 km/t.

Som nævnt er det et politisk flertal i udvalget - bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre - der går ind for denne løsning.

Det socialdemokratiske medlem af udvalget, Jakob Meibom, mener fortsat, at der bør vælges en sydvest-løsning, så al trafik - og ikke kun godt halvdelen - bliver ledt udenom Tersløse by.

Borgerne får i øvrigt igen mulighed for at give deres mening til kende i foråret 2018, når både kommuneplan og lokalplan skal ændres på grund af den nye vejføring.

Byrådet skal på sit møde her i september også tage stilling, inde det videre forløb kan sættes i gang.

Det fysiske arbejde omkring anlæggelsen af vejen forventes først at gå i gang i 2020.