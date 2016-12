Send til din ven. X Artiklen: Flertal holder fast i børneattesten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal holder fast i børneattesten

Sorø - 25. december 2016 kl. 08:19 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To gange har sagen om børneattester været i byrådet, fordi venstrefløjen i byrådet mener, at kravet om børneattester er urimeligt i forhold til mennesker, der kommer hertil fra andre lande, der ikke opererer med børneattester.

Men heller ikke anden gang lykkedes det at overbevise et borgerligt byrådsflertal om, at kommunen skal nedfælde sine egne retningslinjer - efter inspiration fra et notat fra Kommunernes Landsforening.

Michael Pihl (DF) mener, at det vil være diskrimination af danskere:

- Uanset om man er dansk statsborger eller ej, skal man vise en børneattest. Længere er den ikke. Jeg undrer mig over, at nogle vil ændre på det. Det er diskrimination af danskere, og det undrer mig, at venstrefløjen vil forskelsbehandle.

Linda Nielsen (SF), Grethe Kistrup Møller (Enhedslisten) og Anne Madsen (S) holdt fast i, at det ifølge KL-notatet ikke kan kræves, at en børneattest går et vist antal år tilbage, og det i notatet endvidere står, at en attest aldrig kan stå alene, men skal kombineres med individuelle vurderinger af personerne:

- En børneattest i sig selv er jo ingen garanti. I så fald ville vi jo ikke i Danmark have sager om efterskoleledere og - gudhjælpemig - præster, der forgriber sig på børn, sagde Anne Madsen.

- Det her bærer præg af, at nogle gerne vil have integrationsindsatsen til at mislykkes. Men hurtig integrering er godt. Det modsatte koster penge. Derfor skal vi ikke stille tekniske forhindringer i vejen, argumenterede Grethe Kistrup Møller.

Men de borgerlige finder det ikke rimeligt at ændre på krav om børneattest ved arbejde med børn. Til gengæld vil det nu også være muligt for flygtninge at komme i kommunal nytteindsats:

- Her er der ingen omgang med børn. Derfor kan jeg stemme for det. KL-notatet kan man bruge til det, man har lyst til at bruge det til, sagde Johannes Lumholt (Nye Borgerlige).

Også Bo Christensen (K) mener, at KL-notatet er et gummi-notat, der ikke taler entydigt nok.

Ved afstemningen var der derfor et flertal af K, V, DF, Nye Borgerlige, der holdt fast i krav om børneattest ved job, hvor børn er involveret.

To på den borgerlige fløj, Jørgen Larsen og Birgitte Hansen - begge Venstrefolk - undlod dog helt at stemme. Birgitte Hansen havde ellers i fagudvalget været enig med S og SF, men valgte altså ved byrådsmødet at holde sig neutral.