Se billedserie I 2009 blev nye P-pladser indviet på Sorø Station. Nu er der behov for flere. Foto: Jens Wollesen

Flere P-pladser ved stationen

Sorø - 31. august 2016 kl. 17:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Venstre-regeringen, kommer der flere parkeringspladser ved Sorø Station. Ønsket om flere P-pladser er med i en pulje på i alt 30 millioner kroner frem mod 2020 til i alt otte forskellige projekter, og blandt de otte projekter er altså flere bil-pladser ved stationen.

Forslaget glæder ikke mindst det lokale folketingsmedlem Louise Schack Elholm (V).

- Jeg har selv flere gange presset på for at få flere pladser, siger hun til DAGBLADET og Sjællandske.

Allerede i 2009 satte den daværende VK-regering 1 mia. kr. af til flere parkeringspladser ved togstationer.

- Det er vigtigt for Venstre at skabe gode forhold for at få flere til at tage toget, siger Louise Schack Elholm.

- For Sorø Kommune betød det, at man fik 120 nye parkeringspladser ved stationen. Og det havde den forventet effekt; Passagerantallet steg.

Det har så til gengæld betydet, at parkeringspladserne er blevet fyldt op. Der mangler nu igen parkeringspladser ved Sorø Station.

- Det er vigtigt for et område som Sorø, at det er let at komme til København og andre steder på togstrækningen. Det understøtter muligheden for fortsatte stigninger i antallet af pendlere, siger Louise Schack Elholm.

- Det betyder dels, at vi kan få bedre muligheder for at kunne få god togbetjening også i fremtiden. Ligesom det har en betydning for Sorø og egnens udvikling. Det er noget, jeg har kæmpet for i lang tid.

Det har endnu ikke været muligt at få oplyst, hvor mange P-pladser der arbejdes med i finanslovsforslaget, og hvornår et projekt tænkes påbegyndt og afsluttet - men det skulle altså kunne afsluttes inden 2020.