Firma vil også have kul på i Sorø

Siden er virksomheden udvidet til at omhandle al slags mad ud af huset, og firmanavnet er da i dag også mere et udtryk for den travlhed, der hersker, siger Lars Esbjerg.

- For det første ligger det jo midt i erhvervsområdet. For det andet har vi jo nærmest fået en basis-kundekreds med via de mennesker, der har deres daglige arbejde i Energiens Hus. Og for lastvognschauffører vil det også være let lige at holde ind her og købe frokosten, sådan som jeg har forstået, at det er sket tidligere, siger Janne Esbjerg.