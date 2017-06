Se billedserie Fire har budt på Alléhuset samt det bagvedliggende Birkely. Foto: Michael Borre

Fire bud på Alléhuset

Sorø - 03. juni 2017
Af Lene Berthelsen

Fristen for at komme med bud på Alléhuset/Birkely er udløbet.

I alt fire har valgt at give et bud, oplyser borgmester Gert Jørgensen (K) til Dagbladet og Sjællandske, og det bliver nu op til byrådet efterfølgende at vurdere, om budene kan bruges til noget, og hvem der i givet fald skal have lov til at købe.

Fristen for at byde på de to gule huse på Lillemarksvej, der i dag er indrettet som rækkehuse, er i øvrigt også udløbet.

Her var 13 budgivere interesserede, og også her bliver det op til byrådet at vurdere, om budene er gode nok, og hvem ejendommene i givet fald skal sælges til.