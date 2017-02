Se billedserie Emil Guldmann og Sebastian Risager har været med til bygge det nye halvtag. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Fik matematik og dansk ind med søm og skruer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fik matematik og dansk ind med søm og skruer

Sorø - 02. februar 2017 kl. 18:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne i 8. og 9. klasse på Pedersborg Skole fik stor ros for overdækning, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er meget sjovere at lære dansk og matematik ved at bygge end ved at sidde i et klasselokale.

Det er de to 14-årige Sebastian Risager og Emil Guldmann fra 8.a på Pedersborg Skole enige om. Onsdag kunne de sammen med deres klassekammerater fejre rejsegilde på den overdækning, skolens línjefagshold har bygget ved skolens tidligere tandklinik, og de fik rosende ord på vejen fra såvel skoleleder Christina Wolff som tømrermester Lars Mouritsen og bygningskonstruktør Morten Mechta fra Kopp Sorø, der har været rådgiver på opgaven.

- Vi begyndte med at tegne det, vi skulle bygge, fortæller Emil, der enten skal være tømrer eller anlægsgartner.

- Så gik vi i gang, og vi havde det bare sjovt, mens vi byggede, føjer Sebastian til.

Eleverne stiftede også undervejs bekendtskab med den kommunale godkendelses-procedure, når man opfører en tilbygning - og i øvrigt sløjfer en P-plads, som skolen opfattede tilhørte den nedlagte tandklinik.

Under det nye halvtag kan der nu foregå udendørs undervisning eller samlinger i tørvejr.

Det er to smede - Hans Wiechmann og Henrik Bak, der har været skolens lærere på projektet.

- Det er fjerde år, vi kører en håndværkerlinje i linjefagsmodulet, fortæller Hans Wiechmann.

- Vi har blandt andet et fint samarbejde med Selandia i Slagelse, hvor skolens elever kommer på forløb en måneds tid og ser og prøver forskellige håndværk.

- Netop linjefagene er en af årsagerne til, at Pedersborg Skole trækker elever til i overbygningen, siger Christina Wolff.

Til halvtagets tagrende skal der knyttes regnvandsbeholdere, så taget kan forsyne skolens haveanlæg, det kommende drivhus og plantekasserne med vand.

De efterfølgende linjefagshold skal omdanne den tidligere tandklinik til et bæredygtigt sciencecenter, og det skal ske i et samarbejde med Kopp Sorø.

- Når vi går ind i sådan et projekt, er det dels, fordi vi synes, det er et godt projekt, og dels fordi vi gerne vil vise faget. Der er heldigvis mange gode muligheder for at tage en spændende og brugbar håndværkeruddannelse - alle skal jo ikke være studenter, siger Lars Mouritsen.

Morten Mechta er rådgiver på hele projektet. Inde i den tidligere tandklinik skal væltes et par vægge - blandt andet et par bærende, og så skal der etableres en anden bærende konstruktion.

- Skolens pædagogiske udvalg skal i foråret afgøre, hvordan den fysiske undervisning i det bæredygtige sciencehus skal tilrettelægges, siger Christina Wolff.

- Indretningen skal vi også have på plads. Her samarbejder vi med Lene Jensby fra Autens, der blandt andet arbejder med skolebyggeri og skoleudvikling, og så har vores naturfagslærer Else Marie Thuesen besøgt Kata forskningscentret i Sønderborg. Her udvikler og driver man projekter med fokus på læring og innovation.

Målet er, at Pedersborg Skole kan åbne sit bæredygtige sciencecenter i sommeren 2018.