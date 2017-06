Se billedserie Henrik Thorsager Andersen (tv.) og Jesper Corfitzen vil skabe en blomsterfestival i hele Sorø Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Festival skal blomstre i hele Sorø Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival skal blomstre i hele Sorø Kommune

Sorø - 16. juni 2017 kl. 05:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har været en overvældende modtagelse. Der har meldt sig en del frivillige, der ville høre, hvor og hvordan de kunne hjælpe til, så vi har oprettet gruppen Sorø Blomsterfestival Dream Team på Facebook.

Henrik Thorsager Andersen og Jesper Corfitzen, der står bag idéen om at skabe en blomsterfestival i Sorø Kommune med premiere i 2019, har fået fin respons på de sociale medier, efter at idéen via sn.dk blev lanceret forleden. Men også erhvervsdrivende er kommet på banen.

- Gunner Christensens Planteskole tog kontakt til mig og har meldt sig som interesseret i at gå ind i arrangementet. Det samme er tilfældet med Sandstone, fortæller Jesper Corfitzen, og Henrik Thorsager Andersen kan bidrage med et positivt tilsagn fra Altan.dk om at gå ind som hovedsponsor for en blomsterfestival.

I øjeblikket diskuterer politikerne i Sorø Kommune det oplæg, festivalfolkene er kommet med. Ifølge det forslag skal Sorø Kommune betale 400.000 kroner til festivalen, og politisk har forslaget indtil videre fået en lidt lunken modtagelse.

- Vort håb er, at politikere og embedsmænd kan se blomsterfestivalen som en markedsføring af Sorø-området, siger de to.

- Blomsterfestivalen skal jo være med til at give et positivt billede af Sorø Kommune og adskille Sorø fra Slagelse, Ringsted og Næstved. Det er en festival, der passer perfekt ind i områdets natur-kvaliteter og historie. Vi skal bygge et fællesskab op, og kan eksempelvis medarbejderne i Vej & Park se og føle stoltheden over, at de også er med til at skabe Danmarks smukkeste kommune, er meget vel nået. Et eksempel på det kan man se i Malmø.

- 400.000 kroner lyder her og nu som mange penge for en kommune, men det rækker ikke langt i forhold til eksempelvis en TV-kampagne, og effekten ved en blomsterfestival kan blive langt større, fortsætter de.

- Ambitionen bag Sorø Blomsterfestival er, at vi skaber en international event, der ikke bare retter sig mod lokalområdet, men også trækker turister til fra både ind- og udland. Vi har lagt en plan frem til 2030, og den har kommunen også fået.

Stiftelsen Sorø Akademi er også som udgangspunkt positivt stemt overfor idéen. Akademihaven og Akademigrunden kan naturligvis blive et aktiv i sådan en festival.

- Det er meningen, at festivalen skal bredes ud i hele kommunen. Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby og Fjenneslev skal også være med - ja, det skal alle, der synes, det er en god idé, siger Henrik Thorsager Andersen, og Jesper Corfitzen.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sjælandske eller på http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy