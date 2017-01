Fest for flere fester i Stenlillehallen

Se billedserie Dorte Nielsen og Anette Christensen satsede på god vennidehygge til halfesten i Stenlille. De glædede sig over det store fremmøde, som kan sikre Stenlillefesternes fremtid.

Sorø - 29. januar 2017

Stenlille: Truslen om et kedeligere Stenlille må have været overhængende nok, for billetterne til halfesten lørdag aften var revet væk. 450 var med til spisningen og efterfølgende var også de sene billetter i høj kurs.

Hvis ikke Halfesten i Stenlillehallen lørdag aften blev en succes, ville fremtidens festligheder i byen blive til at overse. I hvert fald ville festivalen ikke længere eksistere. Ej heller Halfesten. Foreningen, Liv i Stenlille, som står bag de to fester, kunne fortælle, at kassen var nærved tom.

- De har oppet sig efter, vi gav hele Stenlille en skideballe i avisen, forklarede Tom Jacobsen, formand for foreningen. Han kunne under festen fortælle, at det allerede her så lovende ud, men at han afventede barsalget.

Dans lige efter maden

I baren kunne barchef, Tenna Nørgaard, fortælle, at der var godt gang i hanerne.

- Det er en fest. Her er god stemning. Folk dansede allerede lige efter hovedretten, forklarede hun og glædede sig over, at folk bakker op om festen og Stenlillefesternes fremtid.

- Det viser, at folk vil det, fortalte hun.

Og allerede inden aftenens band gik på og musikken bare flød fra et anlæg begyndte folk at vrikke hofterne foran scenen, mens andre stillede sig i baren for gud ved hvilken gang.

God opbakning

Anette Christensen havde veninden Dorthe Nielsen med, og sammen fik de en øl og nød musikken. I hvert fald rockede de heftigt med, da One Twos 80er hittet »Den bedste tid« flød ud af højtalerne.

- Her er mange, der har gået i skole her. Her kommer rigtigt mange, som er flyttet herfra, fortalte Anette Christensen. Hun forklarede samtidig, at hun og veninden kommer til alt, hvad »Liv i Stenlille« arrangerer, og at hun glædede sig over, at festerne ser ud til at fortsætte.

- Folk er rigtigt gode til at støtte op om festen. Det er godt at se, siger hun, inden de to forsvandt ud på dansegulvet.

Tom Jacobsen glædede sig også over det store fremmøde, og kunne bekræfte, at det ser rigtigt godt ud i forhold til »Liv i Stenlilles« - og dermed festivalen og halfestens - fremtid.