Fem års fængsel for at røve guldsmedeforretninger

Sorø - 16. januar 2017 kl. 12:09 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 37-årige Joakim Gottschalk blev mandag formiddag dømt for at have røvet guldsmedene i Sorø og Ringsted i november måned. Han tilstod røverierne ved Retten i Næstved.

Dommeren gav ham fem års fængsel for røverierne og ulovlig våbenbesiddelse, samt for besiddelse af en hel del narko.

I retten forklarede Joakim Gottschalk, at en pakistansk mand, bosiddende i Malmø havde presset ham til at begå røverierne på grund af en narkogæld på 240.000 kroner. Efter det første røveri hos Guldsmed Fred. Jensen og Søn i Sorø, hvor udbyttet ifølge anklageskriftet var på næsten 600.000 kroner, fik han kun slettet 150.000 kroner af gælden. Det betød han måtte begå et nyt røveri dagen efter.

Derfor tog han 23. november til Ringsted, hvor han slugte en masse piller og gik ind i guldsmedeforretningen, Davidsen Ure, Guld og Sølv, hvor han røvede for 464.000 kroner, hvilket var nok til at slette hele gælden hos pakistaneren i Malmø. Han fortalte i retten, at han knapt nok kunne huske røveriet på grund af pillerne.

Joakim Gottschalk ville ikke fortælle retten, hvem denne pakistaner var. Pakistaneren havde op til røverierne gjort det meget tydeligt for ham, at hans familie, blandt andet hans lille datter, var i alvorlig fare, hvis ikke han skaffede de mange penge.

Samtidig fortalte han, at han absolut ikke ville de ansatte i guldsmedeforretningerne det ondt, men at han frygtede for sit liv i en grad, at han alligevel røvede dem.

Narko var også et vigtigt omdrejningspunkt i sagen.

Anklageren anbefalede fem års fængsel, hvilket dommeren fulgte. Joakim Gottschalk modtog dommen, og håber nu, at han kan blive clean. Samtidig kan han se frem til et større erstatningskrav, som let kommer til at overgå de penge, han skyldte pakistaneren, da den ene guldsmed alene søger erstatning på 221.987 kroner.

