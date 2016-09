Skoleleder Christina Wolff indstiller massagestolen til lærer Mathilde Asmussen, mens AKT-koordinator Mette Løssing kigger på. Foto: Bjarne Stenbæk

Fejrer godt arbejdsmiljø med et velværerum

Sorø - 15. september 2016 kl. 14:03

Pedersborg Skole har fået en pletfri rapport fra Arbejdstilsynet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det psykiske arbejdsmiljø på Pedersborg Skole er helt i top. Inden sommerferien var Arbejdstilsynet på besøg, og efter samtaler med skoleleder Christina Wolff, arbejdsmiljørepræsentant Henrik Rose samt ansatte på skolen, der var indkaldt til gruppesamtaler, har Arbejdstilsynet kunnet konkludere, at der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer på skolen.

- Det er det, man får, når alt er, som det skal være, siger Christina Wolff.

- Er der noget galt, får man et påbud og et flere sider langt brev med anvisninger - er der ikke noget galt, kommer der et brev med en enkelt linje.

- Men det gør os naturligvis ikke mindre stolte, fortsætter hun.

- Det er ingen hemmelighed, at der har været meget turbulens. Folkeskolereform, der udover udfordringerne med en ny hverdag også har affødt en del personaleudskiftning. Der har været lederskifte, rangeringslister, trivselsrapporter, skift af skolebestyrelsesformand og så videre, men heldigvis er det lykkedes at takle udfordringerne.

Christina Wolff slår fast, at det gode arbejdsmiljø i høj grad er medarbejdernes fortjeneste.

- Blandt andet folkeskolereformen har været en kæmpe forandring af lærernes hverdag, men lærerne på Pedersborg Skole har en stor kapacitet og har klaret omstillingerne på bedste vis. Men i det hele taget er stemningen på skolen positiv og imødekommende, siger hun.

- Derfor syntes jeg også, at personalet fortjente et ekstra skulderklap, så i samarbejde med firmaet Care4You har jeg indrettet et velværerum.

Velværerummet har Christina Wolff sammen med skolens linjefagshold »Gør det selv« malet blåt. På den ene væg er der ophængt et verdenskort, man kan gå på opdagelse i, og så bliver det også sådan, at medarbejderne via mobiltelefon og bluetooth kan høre musik, mens de afslappede lader sig synke ned i rummet væsentligste møbel: En massagestol.