Faktagrunden: Bymidte-byggeri bekymrer

Sorø - 05. juli 2017 kl. 05:52

For to år siden flyttede Asger Breindahl Ridderhaugen ind i en villa på Wilstersvej sammen med sin familie. En af de yngre børnefamilier, som kommunen så gerne ser flytte hertil.

Asger Breindahl er da også glad for sin nye by, men glæden er på det seneste blevet ødelagt af de planer, der er for Faktagrunden, som han har direkte udsyn til fra sin villa.

Intet er afgjort endnu, men indtil videre går planerne på, at entreprenør Denis Granell er interesseret i at købe grunden for 2,25 mio. kr., hvis han kan få lov til at lægge en boligblok med lejligheder i fire etager. Et byggeri, der vil nå 14,3 meter i højden og derfor vil kræve dispensation for lokalplanen, der har 11,5 meter som højest tilladte.

- Da vi besluttede at flytte fra København, kiggede vi også på andre byer som Slagelse og Ringsted, men vi valgte Sorø på grund af det historiske og kulturelle præg. Det er efter min mening det, Sorø kan konkurrere på i forhold til de øvrige byer, og hvis det bliver ødelagt - hvorfor så overhovedet komme til Sorø, siger Asger Breindahl Ridderhaugen til Dagbladet og Sjællandske.

Han var sammen med en snes andre naboer inviteret til borgermøde omkring projektet i maj. Her var også borgmester, embedsmænd og entreprenøren til stede.

- Og der var ingen af os naboer, der var for projektet, siger Asger Breindahl Ridderhaugen.

Heller ikke Sorø Bevaringsforening, der også var med til mødet, er begejstret. Heller ikke for de små ændringer, der efterfølgende blev tegnet ind:

- Det mest markante var, at vinduerne var blevet ændret mere henimod dannebrogsvinduer, men det er detaljer. Det er de store linjer i projektet, der bekymrer os, siger formand for Sorø Bevaringsforening, Helge Torm til Dagbladet og Sjællandske.

Den ene store bekymring er højden - den anden den lange, ensartede facade.

Derfor har medlem af bevaringsforeningen, Claus Lorange Christensen - der selv er arkitekt - tegnet et skitseforslag til en anderledes udformning.

Det forslag opererer med en bygningshøjde på max 12 meter. Lejligheder i tre etager plus kælder. Kælderen er tænkt ind for at undgå en masse små udhuse på grunden.

En anden væsentlig ændring er trappetårne i stedet for Granells udvendige metaltrapper og svalegange. Som det f.eks. er gjort i Klosterhaven - som Sorø Bevaringsforening finder et godt eksempel på nyt byggeri, der passer godt ind.

- Jeg har ikke noget imod, at der bygges med moderne udtryk, men det skal gøres, så det er et bidrag - og ikke et fradrag. Og så det harmonerer med det omgivende byggeri. Det skal helst ikke være discount-arkitektur, siger Claus Lorange Christensen til Dagbladet og Sjællandske.

Han har sendt sine tegninger til såvel kommune som entreprenør, men har ikke fået nogen respons endnu.

Alle tre slår fast, at de intet har imod, at der bliver opført boliger på Faktagrunden, hvis det bliver gjort med respekt.

- Og ellers synes jeg faktisk hellere, at kommunen skal vente på den rigtige bygherre, siger Claus Lorange Christensen.

Projektet har netop været i høring for anden gang og forventes at komme til politisk behandling efter sommerferien.

