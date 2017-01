Teglsten alene gør det ikke, lyder det fra Sorø Bevaringsforening, der mener, at det planlagte byggeri på Faktagrunden minder om forstads-boligblokbyggeri, der ikke har noget at gøre i en historisk bymidte som Sorøs. Illustration: DG Entreprise

Faktagrund-planer møder modstand

Sorø - 24. januar 2017 kl. 18:13 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Bevaringsforening er alt andet end glad for de planer, der er for byggeriet på Faktagrunden.

Forleden fortalte vi her i avisen om det lejlighedskompleks, Denis Granell, DG Entreprise, Korsør, gerne vil opføre på Faktagrunden - en grund som han i så fald er interesseret i at købe for 2,25 mio. kr.

Planerne omfatter en 2000 kvm. stor bygning i tre-en-halv etage - 14 meter høj. Opført i gule mursten med rødt tegltag og med altaner og udvendige trappegange.

Et projekt, som den kommunale forvaltning ikke ser nogen problemer i. Byrådets økonomiudvalg har da også sagt god for det, og i morgen, onsdag, bliver det byrådets tur til at sige ja eller nej.

Sorø Bevaringsforening håber på, at det kan blive et nej, for foreningen har intet godt at sige om byggeriet. Derfor har foreningen skrevet et brev til byrådsmedlemmerne for at få dem til at vende tommelfingeren nedad.

I brevet opponerer foreningen på det kraftigste mod byggeriet af især to grunde:

1. Højde og etageantal er ude af proportioner med omgivende bygninger.

2. Bygningsudtrykket associerer til forstads-boligblokke og passer ikke ind i Sorøs historiske miljø.

- Lad os undgå fejltagelsen i Munkevænget, hvor det godt nok var i en lidt anden form og andet udtryk, men lige så grelt. I stedet for at vise følgagtighed overfor en tilsyneladende talentløs bygherre, burde kommunen lade udarbejde nogle modelskitser, som for en køber indikerede, indenfor hvilke rammer der kunne bygges, argumenterer formand for Sorø Bevaringsforening Helge Torm, der peger mod byggeriet ved Ingemannsvej/Klosterhaven som et eksempel på vellykket nybyggeri.

Helge Torm mener, at byrådets ambitionsniveau, når det gælder den historiske bymidte, trænger til at blive hævet mærkbart:

- Som grundejer hviler der et ekstra stort ansvar på byrådet for at gøre en indsats for en ny bebyggelse, der på en gang beriger byen og viser respekt for bestående bebyggelsesmønstre og bygningsdimensioner, slår Helge Torm fast.