Færdig med menighedsrådet

Sorø - 12. juli 2017 kl. 12:00 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlem af Lynge Menighedsråd, Ella Hilker, har netop bedt om at blive fritaget for posten med øjeblikkelig virkning.

Årsagen er en voksende utilfredshed med måden, det nye menighedsråd arbejder på. En utilfredshed, der for nylig kulminerede for Ella Hilker, da menighedsrådets næstformand, der også er kontaktperson til personalet, valgte at give et ferie-vikarjob på i alt 10 timer til sin egen datter uden forudgående ansættelsesprocedure og godkendelse af menighedsrådet:

- Jeg hørte om det ude i byen. Da jeg bragte sagen op på et efterfølgende menighedsrådsmøde, bakkede resten af menighedsrådet op om vikaransættelsen og sagde til mig, at det var under bagatelgrænsen. Sådan noget vil jeg ikke være med til, siger Ella Hilker til Dagbladet og Sjællandske.

Menighedsrådet skal tage stilling til Ella Hilkers anmodning på sit førstkommende møde.

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at få kontakt til formand for menighedsrådet, Niels Philip Jensen for en kommentar.

Næstformand Karen Christensen ønsker ikke at kommentere sagen.

