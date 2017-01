Se billedserie Mætværk har sat 80 madbilletter til salg, men har indtil videre kun skaffet 71 tallerkner - af mange forskellige slags. Fra højre er det de Mætværk-frivillige Randi Brodin, Grethe Møller, Lone Lisborg, Irene Bendtsen, Ella Hilker og Tonie Bjørnskov, som tjekker tallerknernes kvalitet.

Fællesspisning for alle skal skabe netværk

Sorø - 25. januar 2017 kl. 10:04 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø: Først spiser de sammen. Og så skal det udvikle sig. Ensomme, familier, socialt udsatte, direktører, pensionister, arbejdende, handicappede og alle mulige andre skal sætte sig omkring et bord, spise noget mad, og så skal de snakke sammen. Og ud fra de uformelle snakke, som foregår omkring langbordet, skal nye netværk opstå. Det er i hvert fald planen hos gruppen af mennesker bag Mætværk. det fortæller de til DAGBLADET/Sjællandske.

- Vi vil ikke selv komme med så mange forslag til, hvad det kan være for netværk, der opstår. Vi har behov for fællesskaber på tværs af foreningerne og på tværs af alle mulige skel i samfundet, siger Irene Bendtsen, som er kontaktperson og medstifter af Mætværk.

Første fællesspisning - og dermed første Metværk-arrangement - finder sted 9. februar, hvor 10 til 20 frivillige står for at kokkerere en gang couscous, salat og marokansk kylling til op mod 80 gæster, og billetterne er allerede ved at blive revet væk.

En forening bliver til mange foreninger

Gruppen bag Mætværk håber på, at Mætværk på den måde bliver en moderforening til en masse nye foreninger, når initiativerne fra de mange små snakke begynder at blomstre.

- Det skal foregå indenfor de rammer af, at det ikke koster noget at være med og at alle har adgang. Derfor har vi heller ikke selv fastlagt andre aktiviteter end fællesspisningen. Så kan folk selv tage nye aktiviteter op. Det kan være lektiehjælp eller lystfiskeri. Kun fantasien sætter grænser, siger Randi Brodin, som også er blandt initiativtagerne til Mætværk.

Det meste handler om foreninger og fællesskaber. Men en af de dybere liggende problematikker, som Mætværk forsøger at imødekomme, er, de problemer, som er opstået i kølvandet på de mange sociale reformer, som er vedtaget de senere år.

Medmenneskeligheden skal tilbage

- Vi tænker det som en del af en medmenneskelighed, hvor vi skaber et fællesskab, hvor man hjælper hinanden. Mange har fået skåret i ydelserne og er derfor blevet fattigere. Her kan man bare komme og være med. Vi forlanger ikke noget, siger Irene Bendtsen.

Hun understreger, at alle er velkomne, fordi der kan opstå en masse mellem folk, som har forskellige forudsætninger for at deltage.

- Hvis de samarbejder med de ressourcer, de har, kan der opstå overraskende idéer. Nogle udsatte kan måske have nogle kompetencer, som en direktør lige står og mangler, siger Randi Brodin.

- Vi håber, at folk kan få fri fra fremdriftstankegangen, ved at komme her. Vi håber at få dialogen og medmenneskeligheden tilbage, siger hun.

De understreger, at man ikke behøver forpligte sig. Alle kan komme og være med i det omfang, det giver mening.

Gruppen bag Mætværk vil i forbindelse med Kyndelmisse være til stede og dele flyers ud.