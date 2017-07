Se billedserie Line Handberg med en af sine Dværg Kochin høner, der var ret ivrig efter at komme tilbage til sine æg. Foto: Anders Ole Olsen

Fælles kærlighed til fjerkræ

Sorø - 17. juli 2017 kl. 19:43 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal næsten vide, at den er der for at finde den.

Fjerkrækolonien på Apotekervej 27 ligger nede bag kolonihaverne. En lille oase med store træer, hække og huske - og så en masse volierer, der huser høns, duer og kaniner.

Alle racerene - for det er et krav. Medlemmer af Fjerkræklubben for Sorø og Omegn er ganske vist glade for æg og kyllingesteg som så mange andre, men det er dog først og fremmest avlsarbejdet, der betyder noget.

Bjarne Madsen, der også er hønsedommer ved udstillinger, var således ikke bleg for at køre 1100 km ned i Tyskland og 1100 km tilbage for at hente en høne og en hane af racen Blå Australorps.

- De var af en kvalitet, jeg ikke kunne finde herhjemme. Og ikke dyrere. De kostede 125 kr. stykket, siger Bjarne Madsen til Sjællandske og Dagbladet.

For et par år siden blev der skiftet grundigt ud i bestyrelsen i fjerkræklubben, og siden er der kommet en del yngre kræfter til - og også flere kvinder.

Line Handberg er en af dem. Hun flyttede sine høns til fjerkrækolonien sidste efterår:

- Fordi jeg ikke rigtig kan holde hane derhjemme af hensyn til naboerne, siger hun, der har både høns af racen Dværg Kochin og Hvid Sussex.

Et par af hendes dværgkonchin'er ligger i øjeblikket side om side og ruger på en bunke æg.

- Jeg valgte den race først og fremmest, fordi de ser så søde ud med deres befjerede ben. Det var ikke et fornuftsvalg, men et valg truffet alene på udseendet, siger Line Handberg til Dagbladet og Sjællandske.

Lørdag var der åbent hus for børn i forbindelse med sommerferieaktiviteter, og på besøg var søstrene Beate og Elna Riis Sivertsen.

Derhjemme havde de en høne, der også lå og rugede, men det var på ubefrugtede æg, så det kom der ikke så meget ud af.

Til gengæld kom der noget ud af at lægge vejen forbi fjerkrækolonien, for her købte de sig fire små kyllinger af racen Dværg Sundheimer. Den har i øvrigt også befjerede ben.

I øjeblikket er der otte lejere i fjerkrækolonien.

- Nogle har flere grunde/huse, men vi har også et nogle ledige grunde, så hvis nogen har lyst til at komme ud og være med, skal vi nok finde plads, siger bestyrelsesmedlem Henrik Darling Larsen, der selv avler raceduer.

Og klubbens nye formand, Karl Bruun Nielsen, er et eksempel på, at også dyr uden fjer kan finde vej til kolonien. Han har nemlig ikke kun høns, men også kaniner.

Hvis nogle skulle få lyst til at holde høns i kolonien, koster det 500 kr. pr. halvår at have en grund.